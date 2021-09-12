▲ 三星寧波船廠撤出中國 觸發數千員工抗議

韓國三星集團持續收縮在中國的業務。三星重工寧波造船廠由於總公司決定撤資，廠區將被當地政府收回，事件卻觸發數千名員工9日聚集在廠區要求賠償，韓籍主管則出面安撫，協調解決方案。

自韓國2016年同意美國部署終端高空防衛系統（THAAD，薩德），引發中國國內強烈的反韓情緒後，韓資企業撤出中國的腳步便未曾停歇。其中，三星集團就分別於2019及2020年，結束在中國的智能手機及電視機生產線，轉往越南等國。

拜登投資禁令擴至59間中企 中方暗示反制

布林肯：西方須對中國投資「非常謹慎」 尤其戰略領域

綜合中國船舶專業網站及各網絡平台訊息，三星重工寧波廠員工約在7月間得知，三星母公司準備結束寧波廠業務的消息。其中，廠區所在地的寧波市北侖區政府已經公告文件，三星重工寧波廠1178畝（約78.5公頃）土地目前已完成收回協議簽訂，成為官方「騰籠換鳥」計劃的一部分。

薩德事件後 南韓公司持續撤資中國

有鑑於此，加上三星方面一直沒有向員工作任何說明，寧波廠員工7月底向北侖區政府投訴此事，得到的回覆是公司「正在擬定具體工作方案，報請公司總部批准後會適時公布」。但直到9月8日員工抗議前夕，三星方面始終沒有作出說明。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

9日上午，數千名三星重工寧波廠員工聚集在廠區內，舉起「三星是我家，我要工作！我要養家糊口」、「青春，理想，汗水，淚水，血水都灑在這」的布條，抗議三星重工準備結束寧波廠業務，卻一直沒有提出補償方案，同時要求資方解決此事，以免影響大批員工生計。

澳洲用這理由啟動審查 或迫中企放棄港口租賃權

愛立信竟救競爭對手？用撤資要脅瑞典撤華為禁令

根據訊息，三星重工寧波廠總經理及5名副總經理等6名韓籍主管當時全數到場說明。總經理向員工表示，先前已與工會和員工代表溝通，希望員工保持冷靜，理智維權。然而，直到目前為止，勞資雙方並未達成一致。員工表示，抗議活動將持續進行。

三星重工 已向寧波廠撥7.5億元善後

有員工透露，三星重工韓國總部已向寧波廠撥款7.5億元人民幣作為善後，且款項已到帳。但資方沒有公布相關訊息。

根據相關訊息，目前三星重工寧波廠仍有7到8個船體建造中，但員工已無心工作，且很多協力廠商已經撤離。部分已結束生產的廠房已開始拆除設備，逐步轉移給山東榮成廠區。

三星重工寧波廠是三星在中國第1個造船及拆船廠，成立於1995年12月，當時登記總投資額為2.5億美元，位在北侖港旁的寧波小港青峙工業區，現有員工4500餘人。

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解