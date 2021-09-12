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911恐襲讓中國崛起？環時：嚴重錯判世界規律

國情動向 19:44 2021/09/12

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911恐襲讓中國崛起？環時：這嚴重錯判世界規律

911恐怖襲擊20周年之際，不少外媒引述學者及政界人士認為，911事件後美國發動的「反恐戰爭」，給了中國快速崛起提供了機會。環球時報社評對此駁斥指出，中國的崛起主要來自國家內部的動力，硬扯上911事件是「嚴重的錯判」；中國學者則稱，美國把自己折騰病了，卻要中國吃藥，「拜登不是好醫師」。

多家外媒近日紛紛引述學者看法，稱911事件間接為中國的崛起提供了可能，如今中國已在幾乎所有領域準備擔當第二個超級大國的角色。其中，BBC也發出題為「911事件20週年：美國全球反恐為中國打開了『機遇之門』 ？」的文章。

而美國經歷反恐戰爭20年後，戰略重心已重返亞太地區並將中國定為競爭對手。

環時：中國崛起源自內在動力

環球時報發表社評指出，911確實是一個重大事件，但把它與中國崛起聯繫起來十分牽強。中國崛起是多原因促成的，且根本動力來自於國家內部；遏制中國發展，原本就是邪惡的妄想，設計它並將之付諸行動注定是艱難的勾當；將它想像成本應早就發生、卻因911而遺憾錯過了的事情，更是對時代的誤讀，是對世間規律的嚴重錯判。

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文中並指出，美國在冷戰對付蘇聯的那一套在今天對付中國嚴重「水土不服」。阿富汗戰爭的結束或許能讓美國多在對付中國的方向上投一點資源，但改變不了時代潮流。

中國人民大學國際關係學院教授金燦榮認為，911之後的20年，美國「內傷和外傷」都挺重，但可惜，「拜登不是好醫師」。而且美國精英層有個毛病，他們把美國內外的問題都歸咎於中國；「美國自己把自己折騰病了，結果他要我們中國吃藥，於是中美關係必然下滑」。

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他表示，美國的「內傷」來自國家經濟結構偏向金融資本、基礎設施現狀糟糕、貧富分化趨於嚴重、種族矛盾激化。「外傷」則是美國的「雙標」損害了其國際公信力，「美國優先」政策削弱了其與盟友的關係。「911事件讓美國病情加重。如果沒有911，美國的病症會發展得慢一點」。

責任編輯：鄧國強

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