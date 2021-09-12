日稱「毗連區」發現疑似中國潛艇 防相急下這指令

▲ 中國與日本關係因地緣政治矛盾，陷入新一波緊張

中國與日本關係因地緣政治矛盾，陷入新一波緊張之際，日本防衛省周日（12日）表示，自衛隊日前在日本南部島嶼附近海域，發現一艘潛艇，相信是來自中國。日本防衛大臣岸信夫下達指令，要求「保持緊張感，要收集情報、做到警戒監視萬無一失」。

中日近期在地緣政治上屢次產生矛盾。當中，日本防衛副大臣中山泰秀8日曾聲言，台灣與日本的距離非常近，就像鼻尖到嘴巴，所以日本會把台灣的和平穩定當作自己的事，不可能當作別人的事情。

日方表述顯然觸碰中方領土主權紅線。中國外交部發言人趙立堅9日在例行記者會答問時，對日方言論表示強烈不滿和堅決反對，批評是「極其荒謬」。

中日近期屢生地緣政治矛盾

中國外交部發言人華春瑩稍早前亦曾表示，一段時間以來，日方接二連三的拿中國說事兒，粗暴干涉中國內政，無理指責中方正常的國防建設和軍事活動，對中方正當的海洋活動說三道四，渲染所謂「中國威脅」，這是極其錯誤和不負責任的。

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日本防衛省周日表示，本月10日（周五）上午在鹿兒島縣的奄美大島東方外海，發現一艘潛艇潛航，由於在附近海域同時發現一艘中國海軍的導彈驅逐艦，因此推斷潛艇是來自解放軍。

日本媒體則報道，當時潛艇在該縣橫當島西南偏西的毗連區外側航行，從東海向西駛去，並沒有進入日本主張的領海。

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其中，日本共同社報道說，潛艇在領海外側毗連區潛航，沒違國際法，但防衛省可能認為，軍艦在領海附近通過屬「挑釁行為」，因此特意「公佈國名予以牽制」。

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事後，日本防衛大臣岸信夫下達指令，要求「保持緊張感，要收集情報、做到警戒監視萬無一失」。

日本防衛大臣：要保持緊張感

日本防衛省表示，上一次公佈外國潛艇在日本毗連區潛航的情況是在2020年6月，當時估計是來自中國的潛艇，通過了和此次一樣的海域。

據了解，領海是距海岸約22公里、毗連區是其外側約22公里的範圍。根據《聯合國海洋法公約》，潛艇進入他國領海時，必須浮出水面並掛上國旗。據悉毗連區則無這一規定。

▲ 日本防衛省周日表示，本月10日（周五）上午在鹿兒島縣的奄美大島東方外海，發現一艘潛艇潛航。

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責任編輯：鄧國強

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