▲ 中美「世界島」大博弈 阿富汗點解咁重要？

佔地為王的道理誰都懂。地球表面7成是海洋，陸地都是被水包圍的島嶼，亞歐非大陸是面積最大、人口最多、資源最豐富一個，是世界的心臟地帶，亞歐在其中尤為重要。誰控制了這個「世界島」，誰就能主宰世界。這就是英國地緣政治學家麥金德（Halford Mackinder）世界島理論的核心。

美國戰略家布熱津斯基（Zbigniew Brzezinski）在《大棋局》（The Grand Chessboard）一書進一步演繹，美國身處邊陲，如要保住全球霸主地位，就需要阻止亞歐大國興起支配了世界島。

打開地圖，世界島的中心正是阿富汗。今天，世紀地緣政治劇變似乎正在發生。

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現代阿富汗雖然又窮又亂，是個貧瘠多山又難以有效管治的國家，但阿富汗一帶作為世界島的中心，是心臟地帶中的心臟地帶，這十字路口的地緣角色自古以來都非常關鍵。

沙皇俄國與大英帝國，19世紀大部分時間至20世紀初，在阿富汗一帶逐鹿，這段對峙就霸氣地史稱「大博弈」（Great Game），沒有之一，可見阿富汗一帶對兩國戰略何等重要。

沙俄視阿富汗一帶為生命線。就俄羅斯而言，這個高緯度國家雖大，但缺乏長年不凍港口（易遭封鎖的黑海不計），阻礙了貿易和累積財富，成為地緣致命傷，至今仍嚴重制約俄國作為大國的經濟實力。

沙俄在亞歐北方，西接歐洲列強，南臨鄂圖曼帝國，東南則是中國，都難以撼動，只有在中亞經阿富汗南下，能較易通向印度洋建立不凍港。

往後蘇聯入侵阿富汗，也是循著這一思路，結果埋葬了自己。當代俄羅斯吸取了教訓，但從它在敘利亞的佈局可見，尋找不凍港的努力從未停卻。

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對大英來說，印度殖民地乃「皇冠上的寶石」，阿富汗一帶則為門戶，必須控住。

當年印度比今天大得多，包括了巴基斯坦、孟加拉等地，而南面是印度洋、東面是緬甸原始大森林、北面是喜瑪拉雅山脈，這些邊境皆固若金湯，唯獨西面接壤中亞、波斯地區，是伊斯蘭向印度擴張的傳統入侵路線。

英俄兩國因此注定在阿富汗一帶碰撞。英國多次入侵阿富汗，同樣發現即使軍事上獲勝也無法管住此地，反令自己元氣大傷。

時局變化加上新對手德國冒起，英俄遂同意劃定勢力範圍，中間以阿富汗為緩衝，大博弈才告一段落。

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美國介入阿富汗，則可謂體現了布熱津斯基的思路。（《大棋局》一書1997年才出版，但布熱津斯基70年代已任白宮國家安全顧問。）

美國80年代秘密經巴基斯坦，援助阿富汗伊斯蘭民兵，就是為了阻止蘇聯南下印度洋，稱霸世界島。

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到21世紀，昔日盟友演變成敵人，美軍入侵阿富汗，既是為了報911襲擊之仇，也是在世界島中心牽制中俄兩個亞歐大國。

美國前國務卿鮑威爾幕僚長威爾克森（Lawrence Wilkerson）曾公開表示，美國駐軍阿富汗原因之一，就是可利用維吾爾人從中國內部製造動盪，哪怕他辯稱美國未有真動手。

美國還一度有更大的野心，希望將阿富汗、伊拉克乃至整個大中東地區，改造成西式民主國家，一舉解決基督教與伊斯蘭千年「文明的衝突」，將世界島心臟納入西方陣營。

美國如今正為此吃著失敗的苦果。

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至於中國，阿富汗一帶西域地區，同樣向來有巨大利害關係。

阿富汗一帶事關當代中國能源安全。阿富汗不穩，會為一帶一路招牌項目，中國—巴基斯坦經濟走廊構成巨大安全隱患，更具雄心的伊朗、阿富汗、塔吉克、吉爾吉斯、中國五國走廊也無從談起，這些項目和構思正是為了便利中東石油從陸路銷往中國，避開馬六甲海峽這別人手上的咽喉。

一帶一路還關乎復興絲綢之路，貫通世界島，重構中國漢唐盛世的一流大國地位。

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絲路興盛時尚未地理大發現，世界島即為「天下」，而中國就是天下的核心，經濟規模與綜合國力均為世界第一。當年中亞、西亞也是一片繁華。

及後絲路中斷、西方航海崛起，世界權力核心才由陸地轉至海洋、從亞洲移師歐美；現在中國重新崛起，某程度上即代表這過程的逆轉。

今天美國雖已撤出阿富汗，但中美／東西方在世界島中心的「新大博弈」尚未結束，而塔利班的態度看來至關重要。塔利班上周......

（節錄）

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