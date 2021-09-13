▲ 【前海方案】深圳市長覃偉中：12方面44措施全力推進

深圳周一（13日）召開，推進前海深港現代服務業合作區建設新聞發佈會，深圳市委副書記、市長覃偉中表示，深圳已成立推進前海合作區改革開放工作領導小組，由市領導牽頭，開展16個課題研究貫徹落實方案，並提出了12個方面、44條舉措，將前海方案細化分解成71項重點任務，203項重點推進事項。

覃偉中稱，深圳將聚焦深港合作、擴容提質、改革開放及社會民生，舉全市之力推進前海大開發、大開放、大發展。

前海合作區新一輪總體發展規劃也正加快編制，根據前海方案總體安排，細化發展任務，產業佈局，空間結構等。覃偉中表示，目前前海新的總體規劃已經形成，建議方案正按程序報送上級部門審議。深圳亦與香港舉行了高層會晤和合作會議。

【前海合作區】深圳三招貫徹前海戰略 強調依託香港、服務內地、面向世界

覃偉中表示，接下來將抓住擴區和改革開放兩個重點，舉全市之力推進前海大開發大開放、大發展。

一是聚焦深港合作，堅持依托香港，服務內地，面向世界，努力打造服務香港，融入國家發展大局的橋頭堡。

二是聚焦擴容提質，充分釋放擴區的強大規模效應、乘數效應，努力打造雙區建設新引擎。

三是聚焦改革開放，加快建設全面深化改革創新試驗平台，高水平對外開放門戶樞紐，努力打造引領制度創新的策源地。

四是聚焦社會民生，出台更多便利港澳居民在前海工作、生活的新舉措，努力打造宜居、宜業、宜遊的優質生活圈。

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責任編輯：連兆鋒