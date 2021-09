美媒：中國大使秦剛閉門說這番硬話  美方感意外

中國新任駐美大使秦剛上任甫滿1個半月,對外不時溫和喊話,重申中美能合作大於競爭。但美國一份政論半月刊卻報道,秦剛在美中關係全國委員會的內部研討會中,用了「閉嘴」等強硬措施,回應中美如何消除分歧;此舉令在場美方人員意外,也凸顯他的對美工作將持守中方的強硬立場。

中方近日雖喊話願與美方對話,但展示了強硬姿態。《人民日報》「鐘聲」專欄稍早前發文,談論中美元首「習拜通話」時,直指美方不能一方面處心積慮遏制打壓中國,損害中方正當權益,一方面又指望中方無條件支持配合美方訴求。

而美國《國家評論(National Review)》半月刊10日報道,秦剛8月31日出席由美中關係全國委員會(The National Committee on U.S.-China Relations)透過視訊舉辦的不公開會議,談論中美關係,展示了強硬姿態。

「如果無法解決分歧 請閉嘴」

報道指出,秦剛此就當前中美關係發表演說,活動進入Q&A部分時,曾在美國前總統奧巴馬(Barack Obama)時代擔任白宮國安會亞洲事務資深主任、現職美國喬治城大學(Georgetown University)教授的麥艾文(Evan Medeiros)提問,美中雙方能各自採取什麼作為改善雙邊關係。

秦剛回應表示,美國政府應停止讓情況惡化,以便製造對話環境;他接著說,「如果我們無法解決彼此分歧,請閉嘴」。

If we cannot resolve our differences, please shut up.