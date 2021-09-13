▲ 美媒：中國大使秦剛閉門說這番硬話 美方感意外

中國新任駐美大使秦剛上任甫滿1個半月，對外不時溫和喊話，重申中美能合作大於競爭。但美國一份政論半月刊卻報道，秦剛在美中關係全國委員會的內部研討會中，用了「閉嘴」等強硬措施，回應中美如何消除分歧；此舉令在場美方人員意外，也凸顯他的對美工作將持守中方的強硬立場。

中方近日雖喊話願與美方對話，但展示了強硬姿態。《人民日報》「鐘聲」專欄稍早前發文，談論中美元首「習拜通話」時，直指美方不能一方面處心積慮遏制打壓中國，損害中方正當權益，一方面又指望中方無條件支持配合美方訴求。

而美國《國家評論（National Review）》半月刊10日報道，秦剛8月31日出席由美中關係全國委員會（The National Committee on U.S.-China Relations）透過視訊舉辦的不公開會議，談論中美關係，展示了強硬姿態。

「如果無法解決分歧 請閉嘴」

報道指出，秦剛此就當前中美關係發表演說，活動進入Q&A部分時，曾在美國前總統奧巴馬（Barack Obama）時代擔任白宮國安會亞洲事務資深主任、現職美國喬治城大學（Georgetown University）教授的麥艾文（Evan Medeiros）提問，美中雙方能各自採取什麼作為改善雙邊關係。

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秦剛回應表示，美國政府應停止讓情況惡化，以便製造對話環境；他接著說，「如果我們無法解決彼此分歧，請閉嘴」。

If we cannot resolve our differences, please shut up.

中國駐美國大使館會後僅公布秦剛致詞逐字稿，並未包含他在Q&A部分發言。

報道稱，秦剛強硬姿態引起關注，特別是因為他發表上述言論的活動，是由一群有多年中國事務經驗的美國著名前官員、學者及商界領袖所舉辦，其中包括前國務卿基辛格（Henry Kissinger）、前財政部長傑克盧（Jacob Lew）。

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報道分析，秦剛發言反映他任內將採取強硬路線，與近來中國高層官員對美方人員發言內容一致。

報道舉例，中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪曾在中美高層3月首次面對面會議上，作出「美國沒資格居高臨下對中國說話」的發言，強硬反擊美方人權侵犯指責。

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秦剛曾任中國副外長、外交部發言人，他過去多處理歐洲、拉美事務，未有駐美經驗。在美中關係頻頻探底之際，他被點名接任駐美大使這個要職。

秦剛要求美方不違中方「三條底線」

值得注意是，秦剛在8月31日這場活動的談話公開部份中，也顯示出中方堅守立場的姿態。他強調，美方如欲「從實力地位出發」同中國打交道，中國人民不吃這一套。他希望美方認真對待中方提出的「三條底線」，並且在涉台、涉港、涉疆、涉藏、南海等問題上謹言慎行，不要觸碰和挑戰中方的紅線。

「三條底線」是中國國務委員兼外長王毅7月26日在天津會見美國常務副國務卿舍曼（Wendy Sherman）時提出的三個要求，也是中國核心利益所在：

美方不得挑戰、詆譭甚至試圖顛覆中國特色社會主義道路和制度。

不得試圖阻撓甚至打斷中國的發展進程。

不得侵犯中國國家主權和領土完整。

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責任編輯：鄧國強

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