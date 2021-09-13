【福建疫情】福建增至98人中招！廈門失守 累計12確診（第二版）

▲ 福建增22本土病例 廈門一醫院職員核酸陽性

福建省新冠肺炎疫情持續，國家衛健委通報，昨日（12日）新增49宗新冠肺炎確診個案，其中，22宗本土確診病例均來自福建，其中莆田市15宗、泉州市6宗、廈門市1宗。另新增28宗無症狀感染病例，本土病例佔13宗，均在福建莆田市。

（更新疫情最新情況）

福建今次疫情累計確診和無徵狀感染個案合共增至98宗。截至今日20時，福建莆田累計報告新冠病毒核酸陽性79宗，其中確診病例58宗、無徵狀感染者21宗。截至18時，廈門累計報告確診病例12宗。泉州累計報告7宗。

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廈門市衛健委通報，市內同安區發現一名來自莆田市的民眾吳某，新冠病毒核酸檢測呈陽性反應。流調軌跡顯示，吳某是莆田市其中一名確診病人的密切接觸者，本月6日坐動車抵達廈門，截至上周六（11日），其活動範圍集中在住所、工作地點及上下班沿途的餐館。

吳某現時已被送往定點醫院隔離診治；同安區亦隨即宣佈，將部地區列為管控區域。管控區域居民只進不出，非本區域居民謝絕進入。管控期間，無特殊情況不外出。除軍警車、救護車、消防車等特種車輛和保障民生的專用車輛外，外來車輛一律不得進入管控區域。社區亦將安排區內民眾進行核酸檢測及全方位消毒。

此外，廈門大學附屬第一醫院今日（13日）發布暫停門診急診醫療服務的通知。院方通告指，在周日（12日）的例行篩查中發現，外判服務商一名後勤服務人員核酸檢測呈陽性。因疫情防控需要，醫院即日起實行封閉管理，暫停門診、急診醫療服務，覆診患者可以通過網際網路醫院看診。

責任編輯：易燕丹

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