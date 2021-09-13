【Delta疫情】衛健委：福建莆田疫情形勢嚴峻複雜 有外溢風險

福建爆發新一輪新冠肺炎疫情，初步判斷由Delta變種病毒引發。疫情集中在莆田，國家衛健委派出的赴福建工作組專家判斷，目前莆田疫情形勢嚴峻複雜，有外溢風險。

上周五（10日）以來，福建累計報告本土確診病例43宗，現有32名本土無症狀感染者。疫情主要集中在莆田，廈門、泉州分別有1名及6名確診患者。

國家衛健委派出的赴福建工作組專家判斷，目前莆田疫情形勢嚴峻複雜，後續在社區、學校、工廠等人群繼續發現病例的可能性高，疫情存在外溢風險。

而楓亭鎮形成兩個疫情集中傳播點，即是最早發現病例的小學和鎮內某鞋廠，都是人員密集場所。同時，此次疫情首先在學校發現，低年齡兒童感染較多。

專家研判，只要確保各項措施和各個環節落到實處，疫情規模有望在國慶長假前得到控制。

或已在校園傳播10天

據澎湃新聞統計，至少18名小學生感染新冠病毒。學校成了此次疫情一個重要傳播點，或已在福建莆田市仙遊縣楓亭鎮一小學，隱匿傳播了10天。

這次疫情源頭，疑似為8月初從新加坡入境人員林某傑，入境後被集中隔離，8月19日解除隔離後回仙遊到集中隔離點，8月26日解除隔離，9月10日新冠核酸結果陽性；家庭成員林某發亦呈核酸檢測陽性，其在9月1日正式開學上課，距離報告首宗新冠陽性時已經上課10天。

此前，有報道指出，此次疫情已形成4代傳播，新加坡入境人員傳給其兒子，兒子傳給其同學，同學又傳給了其父母和親兄弟。

南開大學黃森忠昨初步判斷，此輪疫情在理想情況下，最終感染人數會在100至300人之間，屬於中等規模，或將在四個星期內，即至10月初得到控制。

他指出，目前可能的外溢情況尚不明，可能外溢的 「暴雷」期應該在9月19日前出現，若出現外溢，本地及關聯病例的總規模，應該能控制在500例以內。

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責任編輯：林佩怡

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