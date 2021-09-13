工信部：中國製造業連續11年世界第一 分行業十四五規劃年內出台

工信部表示，中國製造業已連續11年位居世界第一，製造業大國地位進一步鞏固；當前正分行業編製「十四五」發展規劃，將在年內陸續出台。

工信部今日舉行「推進製造強國網絡強國建設，助力全面建成小康社會」發布會。工業和信息化部部長肖亞慶在會上表示，自2010年以來，中國製造業已連續11年位居世界第一。主要體現在體量大，體系完備，競爭力增強。

他指出，2012年到2020年，中國工業增加值由20.9萬億元增長到31.3萬億元（人民幣，下同），其中製造業增加值由16.98萬億元增長到26.6萬億元，佔全球比重由22.5%提高到近30%；光伏、新能源汽車、家電、智能手機、消費級無人機等重點產業躋身世界前列，通信設備、工程機械、高鐵等一大批高端品牌走向世界。

肖亞慶說，全面建成社會主義現代化國家，工業信息化既是主力軍、主陣地，又是排頭兵。當前，工信部正分行業編制「十四五」發展規劃，年內這些規劃將陸續出台。

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他表示，工信部主要圍繞「四個聚焦」開展一系列工作，分別是聚焦科技自立自強，打好產業基礎高級化和產業鏈現代化攻堅戰；聚焦提升供給體系質量，促進產業結構優化升級；聚焦數字經濟發展，推動產業數字化和數字產業化；聚焦深化改革，營造工業和信息化發展的良好環境。

在數字產業化方面，肖亞慶說，繼續加大5G網絡和千兆光纖網絡建設力度，深入實施工業互聯網創新發展工程，統籌布局綠色智能數據與計算設施建設；加快培育壯大人工智能、大數據、雲計算這些新興產業，提升通信設備、集成電路、電子元器件、關鍵軟件等核心競爭力，培育由企業主導的開源軟件生態，促進平台經濟、共享經濟的健康發展。

責任編輯：尹航

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