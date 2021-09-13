工信部指新能源車企數量太大 鼓勵兼併重組做大做強

中國工信部部長肖亞慶表示，現在新能源汽車企業數量太大，處於小而散的狀況，要鼓勵企業兼併重組做大做強，提高產業集中度。

另外，工信部新聞發言人田玉龍指出，盡管現在得到一定緩解，但整體芯片供應鏈緊張的問題，仍要存在一段時間。下一步，將加強協調力度、供應鏈精準對接，令汽車芯片能夠在供給能力上全面提升，使汽車行業平穩健康發展。

汽車芯片短缺加劇 多間車企連續3個月產量減半

國新辦今日舉行「推進製造強國網絡強國建設 助力全面建成小康社會」新聞發布會。肖亞慶表示，新能源汽車發展有「三個突破」，一是技術突破，建立了上下游貫通的完整產業體系，突破了電池、電機、電控等關鍵技術。其中，動力電池技術全球領先。

二是產品突破，續航里程大幅提升，很多車達到500公里以上。三是市場突破，連續6年產銷量全球第一。截至上月底，累計推廣已經超過了700萬輛。今年1-8月份，完成新能源汽車產銷量分別是181.3萬輛、179.9萬輛，按年分別增長將近2倍。整個汽車銷售有些壓力，但是新能源汽車逆勢而上。

技術含量高 資源需集中

肖亞慶指出，中國新能源汽車發展正處在加速發展期，下一步企業要做大做強。

他表示，各方面對發展新能源汽車的熱情很高，對新能源汽車發展有很大促進，但要看到新能源汽車技術含量高，資源應盡可能市場化集中，避免分散。

同時要加強推廣應用，加快充換電基礎設施建設，持續開展好新能源汽車下鄉活動，也要抓好公共領域汽車全面電動化的城市試點。又要促進跨界融合，推動電動化與智能網聯技術的融合發展，不少試點有新的突破，加快5G、車路協同技術應用，開展更多適合消費者的休閒娛樂生活服務，以及自動或輔助駕駛功能。此外，要提升產品質量，在質量安全、低溫適用等各方面提供更高標準、更嚴要求。

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責任編輯：林佩怡

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