▲ 王毅談911暗諷美？「選擇性反恐 自食其果」

國務委員兼外長王毅12日在金邊與柬埔寨副首相兼外交大臣布拉索昆會談後，共同會見記者。有記者問到，美國紐約遭受恐襲20年後的今天，恐怖主義仍對世界和平與發展構成嚴峻挑戰，中方如何看待？王毅回應指，20年來的實踐證明，反恐需一以貫之，搞選擇性反恐終將自食其果。

中國外交部網站通報，王毅表示，恐怖主義是人類公敵，不分國界和種族，也沒有好壞之分；無論以何種形式出現，無論何時何地，都必須予以堅決打擊。

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他並指，20年來的實踐證明，反恐需要一以貫之，需要標本兼治，需要國際社會攜手努力。搞選擇性反恐終將自食其果，奉行雙重標準不符合國際公理，與特定的民族、宗教掛鉤只會助長歧視和偏見。

王毅：恐怖主義禍患未除

王毅強調，環顧當今世界，恐怖主義禍患未除，新冠肺炎疫情仍在肆虐，氣候變化對環境的威脅日益緊迫，毒品走私犯罪等在各國不斷蔓延。他說：

我們面臨的是越來越多的全球性挑戰，亟需開展全球性應對。國際社會比以往任何時刻都更需要同舟共濟，共克時艱。世界是一個地球村，人類是命運共同體。

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他並稱，在最需要各國團結合作之時，鼓吹分裂是開歷史倒車，挑動對抗違背時代潮流，炒作新冷戰必將掉進老窠臼。正確的選擇是，世界各國攜起手來，共同捍衛以聯合國為核心的國際體系，共同維護以國際法為基礎的國際秩序，共同踐行真正的多邊主義，共同戰勝形形色色的全球性挑戰，開創人類社會更美好的未來。

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責任編輯：鄧國強

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