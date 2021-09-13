▲ 慎入！肚臍這樣瘀青竟是肝癌 壯漢發現已太遲

台灣屏東兩名正值壯年的男士，因腹痛、肚臍周圍出現不明原因的瘀青，而到屏東基督教醫院就醫。經檢查，竟發現二人分別罹患肝癌末期及中期。院方隨即安排手術，惟二人後續治療效果不佳，就醫後1個月與7個月離世。

屏東基督教醫院肝膽胃腸科主治醫生蔡元榮表示，兩名正值壯年46歲、57歲的男性，都有乙型肝炎病史，卻沒有定期追蹤，加上有飲酒習慣，導致癌症悄然而至卻不自知。

蔡元榮稱，兩人都因腹痛就醫，值得注意是，肚臍周圍出現不明原因瘀青。原以為是急性胰臟炎出血的典型症狀卡倫氏症（Cullen's sign），或腹腔內出血，但經過血液、超聲波及電腦斷層掃描（CT）檢查，才發現兩人是肝癌末期及肝癌中期，且肝腫瘤都有破裂的跡象。

蔡元榮隨即安排肝臟動脈栓塞手術，將供應腫瘤營養的肝動脈塞住，以控制出血，抑制腫瘤，降低活性，但後續治療效果不佳，肝癌末期患者不到1個月就離世，另一名在則在7個月後去世。

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由於相關病例症狀少見，蔡元榮與馬來西亞理科大學醫學院李永葉教授將治療過程寫成論文投稿，獲世界頂尖內科期刊澳洲醫學期刊（Medical Journal of Australia）刊登。

蔡元榮補充指，肝癌是一種高度惡性腫瘤，好發於乙型肝炎盛行的地區，例如台灣及其它亞洲地區。台灣每年更有將近8000人死於肝癌，而屏東縣2020年就錄得389宗病例。

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他指出，肝癌若早期發現，可用手術切除或電燒治療，以縮小腫瘤體積；肝癌中期則可進行肝臟動脈栓塞手術；若是晚期肝癌則以標靶藥物治療。雖然目前治療肝癌效果較好的方法為手術切除腫瘤，但由於症狀不明顯，不易於早期發現，而且常合併出現肝硬化、肝腫瘤長在肝臟之左右葉的情況，因此只有約15-20%病患能以手術切除腫瘤。

乙型肝炎、丙型肝炎等慢性病毒性肝炎是導致肝癌主要原因之一，由於這些慢性病毒性肝炎絕大部分沒有症狀，難在早期發現，蔡元榮遂建議民眾要到醫院做乙型、丙型肝炎篩檢並作定期追蹤；另表示，肝病患者如果常出現不明原因瘀青，就要留意是否肝病惡化，如果瘀青常出現在不易碰撞部位，就要儘快接受檢查。

責任編輯：易燕丹

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