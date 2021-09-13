環時警告：中方將對美攤牌 回應台北駐美處倘改名「台灣」

▲ 環時警告：中方將對美攤牌 回應台北駐美處改名「台灣」

英國媒體報道，美方正慎重考慮將台灣在美國的代表機構「駐美國台北經濟文化代表處」，更名為「台灣代表處」。內地環球時報社評稱，美台如果做出上述更名，將意味著華盛頓基本放棄了一個中國政策，構成圍繞台灣問題的重大事變；美方清楚這件事情非同小可，他們現在處於放風、測試中國大陸反應的階段。

環球時報社評反問，有什麼好測試的？他們要把事情推到攤牌的臨界點，中國大陸除了迎接挑戰，準備與之攤牌，別無選擇。

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社評稱，如果改名，中國大陸所做的外交反應，絕不會低於對立陶宛的反應，屆時中國從美召回大使完全可預期，且這很可能是中方外交上的最低反應，否則中國無以為一個中國原則立威。

美台操作改名 涉嫌違《反分裂法》

文章還說，光外交手段顯然不夠，如果美台操作改名，已涉嫌觸碰《反分裂國家法》紅線，大陸方面需要祭出嚴厲經濟和軍事措施，打擊美台。

環時指，屆時大陸應在經濟上嚴厲制裁台灣，直至視情況對台實施經濟封鎖。「軍事上，大陸戰機在那種情況下應當飛到台灣上空去了，將台灣空域納入解放軍巡航範圍，這是大陸遲早必須邁出的一步。」

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社評稱，圍繞台灣問題已形成一場意志較量。既然北京對外宣示了台灣是中國的核心利益，那就一定會以堅決的行動來守護底線，不惜為此付出任何代價。

「美國一直玩弄文字遊戲」

「如果民進黨當局真敢冒引發戰爭的風險推動更名，剛從阿富汗敗下陣來的美國也不怕捲入新的戰爭，那麼中國大陸有什麼好怕的？」

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文章說，美國一直玩弄文字遊戲，希望避免中美競爭演化為衝突，中國大陸要用行動明確告訴他們，在台灣問題上與中國競爭，那是一定要變成嚴重衝突的，這中間沒有迴旋餘地。

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責任編輯：鄧國強

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