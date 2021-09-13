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岸田文雄：面對中國將加強安全政策 倡設人權官員

國情動向 15:21 2021/09/13

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日本執政自民黨總裁選舉將於月底舉行，將決定下任首相人選。參選人之一、前外相岸田文雄今日（13日）表示，面對中國的強硬，日本需讓海上保安廳和自衛隊順利合作。他又表示，如果當選，將任命一名首相助理專責人權問題。

目前已宣布參選的候選人，包括岸田文雄、行政改革擔當大臣河野太郎及前總務大臣高市早苗。BBC中文網報道指出，對華政策正成為候選人贏得選票的關鍵，而候選人都傾向以更強硬的態度對待中國。據最新民意調查顯示，河野太郎的支持率領先。

自民黨總裁選舉 候選人傾向對華強硬

岸田文雄今日在記者會上表示，日本周遭的安全環境變得越來越嚴峻，需通過加強海岸警衛隊的能力，並讓他們與自衛隊合作等措施，努力確保海事安全。獲得打擊敵方目標的能力是選項。他又表示，若為了保護國民所需，他不會盲目堅持讓國防開支控制在日本GDP的1%以下。

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岸田文雄並強調保護人權、民主和自由的重要性。如果當選，他將任命一名首相助理，監督中國對維吾爾族的待遇。

據BBC中文網，岸田文雄一向被視為自民黨內的對華鴿派，分析認為他的轉向，並純粹是競選策略。中美激烈競爭，以及北京在處理南海、台灣等事務上的日益強勢，令自民黨黨內正在形成對華強硬的共識。

岸田文雄（資料圖片）

另一參選人河野太郎，被指在南海和釣魚島問題上態度向來強硬，屢次強調中國軍事威脅，並表示日本需要加強自身防衛。

至於高市早苗，她經常參拜供奉二戰甲級戰犯的靖國神社，宣布參選後仍表示將繼續參拜，並強調這是「宗教自由」。

責任編輯：林佩怡

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