▲ TOSHIBA將關閉大連生產基地 分析指家電業務落後於中韓 （日經網圖片）

繼2013年關閉大連電視工廠後，日本家電巨頭東芝（TOSHIBA）決定在9月底關閉位於大連的生產基地，分公司「東芝大連」也將在10月開始啟動解散和清算。

日經中文網報道，東芝將關閉的是工業馬達和電視訊號發射器等的生產基地，員工約為650人。未來，東芝將把產能轉至越南和日本國內，在大連和中國國內仍擁有鐵路用零部件和電梯的生産基地，將維持運營。

東芝大連成立於1991年9月25日，除生產馬達和電視訊號發射器外，還製造液晶電視和醫療器械等。在2010年前後的鼎盛時期，員工曾達約2400人。後隨業務調整，生產品類不斷減少。準備清算退出大連時，將是該公司設立滿30周年之際。

三星寧波船廠撤出中國 觸發數千員工抗議

工信部：中國製造業連續11年世界第一 分行業十四五規劃年內出台

內媒《時代周報》引述東芝大連一名員工消息稱，他們聽說日方公司要撤資，因為大連這邊的公司賠錢，營運不下去了。

東芝大連一名前員工也表示，他2012年至2014年在東芝大連任職，當時營運狀況良好，工人早中晚「三班倒」輪班生產，待遇優渥；但在他離開之後不久，也就是2015年起，營運就開始陷入困境。

前員工指出，中國國產家電崛起，價格上更有優勢；但東芝還是保持以前的生產，對產品精細度要求很高，有小瑕疵的成品就會淘汰掉，「工廠生產的產品需求漸漸沒那麼大，機器從『三班倒』變成『兩班倒』，工人裁掉一批後，在職員工的薪資隨著物價提升保持小幅上升，但對年輕人已經不再有很強的吸引力。」

家電產業分析師梁振鵬分析稱，以東芝為代表的日本企業工藝水平較高，但「大企業病」嚴重。東芝在電腦、家電等領域節節敗退，其中一重要原因在於內部管理架構臃腫，對消費電子產品終端市場的反應慢，導致產品迭代開發速度落後，逐漸被中國和韓國的消費電子企業拉開差距，「早在20年前，家電在東芝業務體系中的比重就不大。」

但梁振鵬也提到，對典型的日本電子巨頭東芝而言，其優勢在於製造技術水平高。該企業近幾年在發電機、電梯、能源、存儲等技術含量高、利潤高的領域頻頻發力，且並未在中國減少業務。

他預料，「壓縮利潤較低的終端消費者業務，發力更擅長、更高利潤的公司業務，將是東芝近幾年重要的轉型方向。」

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁