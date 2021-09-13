福建爆本土疫情 這些地方倡中秋、國慶就地過節

福建莆田爆發本土新冠疫情，初步判斷由Delta變種病毒引發，國家衛健委工作組專家認為，當地疫情嚴峻複雜，有外溢風險。內蒙古、黑龍江部分城市，已倡議市民中秋、國慶就地過節。今年中秋、國慶假期消費，勢受影響。

據澎湃新聞報道，內蒙古巴彥淖爾市昨日發布通告，中秋、國慶假期將至，倡導居民就地過節，近期如非必要盡量避免前往中高風險地區。

黑龍江齊齊哈爾市疾控中心，上周五（10日）晚就發布風險提示稱，近期廣大市民如無特殊情況，請勿前往莆田市（特別是仙遊縣）；臨近中秋、國慶，倡議市民就地過節，不參加聚集性活動。

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此外，福州市仙遊商會前日發出倡議書，呼籲在當地的遊籍民營企業切實提高防護意識，鼓勵留榕過中秋、國慶，採取錯峰放假、增發節日津貼等措施，盡最大努力讓更多在榕仙遊籍員工留榕過節。

據官方通報，9月10日至9月13日，福建省累計報告本土確診病例95宗。疫情主要集中在莆田，佔76宗，廈門及泉州分別有12宗及7宗確診個案。

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責任編輯：林佩怡

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