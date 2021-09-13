安徽省為留住大學生人才 實施「婚姻幫扶工程」

為留住大學生，安徽省著眼於幫助大學生的婚戀。安徽省人社廳表示，將實施在皖大學生婚姻幫扶工程，辦好網絡公益相親活動。

安徽省完善大學生留皖措施 包括創業住房和婚戀

據安徽省人力資源和社會保障廳網站消息，安徽省人社廳近期答覆省政協委員李玉雲「實施大學生留皖工程，留住大學生留住未來的提案」稱，下一步，將實施在皖大學生婚姻幫扶工程，辦好網絡公益相親活動，對各級婦聯和戀愛婚姻家庭雜志社加強指導，為在皖大學生提供互動交流機會，提高婚姻匹配成功率。

安徽省人社廳在答覆中表示，為推動安徽高質量發展，將進一步完善大學生留皖就業創業的支持舉措，讓更多的大學畢業生留在安徽省工作。

一是深入實施大學畢業生就業創業推進行動，積極引導和鼓勵大學畢業生留皖就業創業，精心組織「周三招工」「周六招才」的「2+N」招聘活動，常態化、不斷線為留皖大學生提供就業創業服務。

二是繼續加強調查研究，積極對標長三角地區先進做法，不斷完善事業單位公開招聘和引進人才政策措施；繼續加強宣傳引導，鼓勵事業單位創新方式方法，采取更加靈活有效方式積極引進人才；繼續加強服務指導，積極開展業務培訓，搭建信息發布、筆試考試服務平台，不斷提升引才工作質量。

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三是完善落實大學畢業生就業創業稅收優惠政策和金融支持政策，深入組織實施高校畢業生基層成長計劃，落實相關補貼補助政策，支持大學畢業生到基層從事公共管理和社會服務工作。

四是持續加大住房保障力度，實行實物配租和租賃補貼並舉，加大對符合條件的包括大學畢業生在內的新就業無房職工等新市民住房保障力度，鼓勵其通過市場租房政府予以差別化的租賃補貼，多渠道解決其階段性住房需求。

五是實施在皖大學生婚姻幫扶工程，辦好網絡公益相親活動，對各級婦聯和戀愛婚姻家庭雜志社加強指導，為在皖大學生提供互動交流機會，提高婚姻匹配成功率。

責任編輯：尹航

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