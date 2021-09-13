【福建疫情】源頭患者新加坡入境 中使館提醒審慎赴星

福建爆發新一輪本土新冠疫情，部分患者初步判斷感染Delta變種病毒，疫情源頭相信是一名由新加坡入境的男子。中國駐新加坡大使館今日（13日）提醒，新加坡新冠肺炎疫情持續發展，國內人員應謹慎做出出行決定。

指接到數十名在新中國公民染疫求助

中國駐新加坡大使館網站發布通知指，新加坡近日每日新增確診病例突破500宗。根據新加坡政府預測，接下來每日新增病例可能增加至數千宗。同時，使館也接到數十名在新加坡的中國公民染疫求助，其中包括一些旅遊、探親、商務等短期來新人員。

考慮到新加坡當前疫情形勢，使館再次提醒，疫情期間跨境旅行風險高，國內擬來新加坡人員應堅持「非必要、非緊急、不旅行」，審慎做出出行決定。確需出行的，應提前了解出入境政策並備齊相關材料，選擇直航出行。

使館提醒，旅行期間應增強防疫意識，全程做好個人防護，入境後做好防疫措施。如在國內接種疫苗，應在完成全部劑次接種14天后再出國。此外，還應考慮到可能發生的感染、出入境受阻和滯留風險，做好心理和經濟上的準備。

據官方通報，今次福建疫情源頭病例疑似為8月4日由新加坡入境的林姓男子，他在廈門進行集中隔離14天後，轉移到莆田市仙遊縣繼續集中隔離7天。在入境後21天集中隔離期間，林姓男子共進行了9次核酸檢測和1次血清檢測，結果均為陰性；在9月10日確診之前，林姓男子已經入境38天。

林姓男子其後傳染其兒子，其兒子又傳染同學，導致莆田超過18名小學生染疫，疫情並進一步擴散。

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責任編輯：蒯宇澄

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