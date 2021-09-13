▲ 駐美機構更名「台灣」？趙立堅：已就報道裡的動向 對美交涉

英國媒體報道，美方正慎重考慮將台灣在美國的代表機構「駐美國台北經濟文化代表處」，更名為「台灣代表處」。中國大陸外交部發言人趙立堅周一回應稱，中方已就上述媒體報道的有關動向，向美方提出嚴正交涉；他並強調，美方應停止任何形式的美台官方往來和提升實質關係，包括不得將台灣駐美經文處更名為台灣代表處。

趙立堅周一（13日）在外交部記者會上指出，台灣問題是中美關係中最重要最敏感的核心問題，一個中國原則是中美關係的政治基礎。美方在《中美建交公報》中明確承諾，美國人民將同台灣人民保持文化、商務和其他非官方關係。

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他並提到，9月10日，中美元首通話時，美國總統拜登表示，美方從來無意改變一個中國政策，中方已就上述媒體報道的有關動向向美方提出嚴正交涉。

趙立堅表示，美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，以實際行動履行美方有關承諾，停止任何形式的美台官方往來和提升實質關係，包括不得將台灣駐美經文處更名為台灣代表處，停止向台獨分裂勢力發出錯誤信號。美方應慎重處理涉台問題，以免嚴重損害中美關係和台海的和平穩定。

而稍早前，內地環球時報社評稱，美台如果做出上述更名，將意味著華盛頓基本放棄了一個中國政策，構成圍繞台灣問題的重大事變；美方清楚這件事情非同小可，他們現在處於放風、測試中國大陸反應的階段。

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社評反問，有什麼好測試的？他們要把事情推到攤牌的臨界點，中國大陸除了迎接挑戰，準備與之攤牌，別無選擇。

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社評稱，如果改名，中國大陸所做的外交反應，絕不會低於對立陶宛的反應，屆時中國從美召回大使完全可預期，且這很可能是中方外交上的最低反應，否則中國無以為一個中國原則立威。

美台操作改名 涉嫌違《反分裂法》

文章還說，光外交手段顯然不夠，如果美台操作改名，已涉嫌觸碰《反分裂國家法》紅線，大陸方面需要祭出嚴厲經濟和軍事措施，打擊美台。

環時指，屆時大陸應在經濟上嚴厲制裁台灣，直至視情況對台實施經濟封鎖。「軍事上，大陸戰機在那種情況下應當飛到台灣上空去了，將台灣空域納入解放軍巡航範圍，這是大陸遲早必須邁出的一步。」

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責任編輯：鄧國強

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