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解放軍艦隊抵美專屬經濟水域 美軍一動作惹揣測

國情動向 20:17 2021/09/13

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解放軍艦隊抵美專屬經濟水域 美軍一動作惹揣測

中美海上角力白熱化，美國國防部下屬網站周日（12日）發布照片稱，一支由巡洋艦、驅逐艦、補給艦及電子偵察船組成的中國解放軍海軍特遣隊，近日駛入美國阿拉斯加州阿留申群島的「美方專屬經濟區水域」，美國海岸防衞隊派出兩艘巡邏艦監視。但是在數小時後，美方又將圖片刪除，原因不明、引來揣測。

美國國防部關聯的「國防視覺訊息分發服務（Defense Visual Information Distribution Service）」、即簡稱的DVIDS網站，刊載了這一消息，但隨後刪除。

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內地《環球時報》報道，美國國防部發布兩張照片指出，美國海岸防衞隊巡邏艦巴索夫號（USCGC Bertholf WMSL-750）、及金博爾號（USCGC Kimball WMSL-756）上月29日及30日，在阿留申群島美方專屬經濟區範圍的國際水域，嚴密監視該支解放軍海軍特遣隊。

美國防部關聯網站刊照後  又刪帖

美方強調，雙方的互動都是安全及專業，並且根據西太平洋海軍論壇制定的《海上意外相遇規則》，以及《國際海上避碰規則》的國際標準，展開語言溝通。

 

不過，有關照片上傳不足一天已經移除，但美國國防部沒有解釋原因。其中一張照片可見，解放軍海軍特遣隊展開海上補給期間，巴索夫號在後方不遠處緊隨。

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其中一張照片可見，解放軍海軍特遣隊展開海上補給期間，巴索夫號在後方不遠處緊隨。

另一張照片顯示，巴索夫號艦長布朗（Tim Brown）以無線電與一艘解放軍海軍艦艇對話。

另一張照片顯示，巴索夫號艦長布朗（Tim Brown）以無線電與一艘解放軍海軍艦艇對話。

根據此前日本防衛省發布的消息，日本海上自衛隊於8月22日中午12點左右，在對馬島西南方向約105公里的海域，發現3艘正向東北方向航行的中國海軍艦船，其中包括055型驅逐艦南昌艦。

根據日本防衛省公開的現場照片，這支中國海軍艦隊包括052D型驅逐艦貴陽艦、055型驅逐艦南昌艦以及一艘大型補給艦。

中方艦隻或包括055型驅逐艦等

根據《聯合國海洋法公約》，專屬經濟區是領海以外並鄰接領海的區域，從測算領海寬度的基線量起不應該超過200海里。沿海國在專屬經濟區有權勘探和開發、養護和管理自然資源，但所有國家包括沿海國及內陸國，均享有公約所指的航行和飛越之自由。

今次中方軍艦，就是在美國專屬經濟區國際水域自由航行。

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責任編輯：鄧國強

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