【福建疫情】「鞋都」莆田爆疫 製鞋業停擺工廠停產

福建爆發新一輪本土新冠肺炎疫情，莆田市疫情最為嚴峻。據內地傳媒報道，有「中國鞋都」之稱的莆田，大部分鞋業工廠均已停產，鞋類批發檔口也停業，另有鞋販微商表示退單量明顯增加。

據「界面新聞」報道，莆田現有4,200多間製鞋企業，年產成品鞋超過13億對，承載50多萬名從業員。去年當地鞋企產值超千億元人民幣，直接帶動全市上下游產業鏈，是當地支柱產業。本輪疫情或對莆田製鞋業產生嚴重影響。除了工人薪金以外，一些工廠還將面對庫存和銷售等壓力。

據通報，截至今日（13日）下午4時，莆田市累計報告新冠病毒核酸陽性76宗，其中48宗為確診病例，28宗為無症狀感染。值得注意，位於仙遊縣楓亭鎮的協勝鞋廠，是其中一條傳播鏈，已有超過10人感染。

加工廠停產 資金鍊受考驗

報道指出，從當地其他商家和廠家獲悉，目前鞋業工廠均已暫停營業，所有員工居家隔離，鞋類私營門店也已關閉。除了楓亭鎮外，仙遊縣乃至整個莆田市，大部分鞋業工廠均已停產。

有楓亭鎮鞋面加工廠老闆表示，知道疫情後第一時間停工停產，但直言如果疫情持續下去，不知道還可以堅持多久。該名老闆仍要發放保底工資，他很擔心企業資金鍊能否受得住考驗。另一間鞋類舖頭老闆則稱，損失不好說，只有等解封開店了。

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另外，莆田快遞大面積因疫情出現停擺。多名當地販鞋微商表示，現在只接受預定，具體發貨時間等待通知。不少微商給願意等待的消費者相對優惠的價格。但一名微商仍感到，近日買鞋的退單量明顯增加。

微商平時拿貨的批發檔口也受到影響。莆田鞋類批發檔口，大部分在中國莆田鞋業服裝城內，位於市區，離高風險區仙遊縣楓亭鎮有一段距離，但因疫情目前也已停業。批發商稱，現在街上沒什麼人，不會有人來取貨。部分批發商同時從事電商，也面臨物流困境。

莆田過往為國際大品牌代工，但近年，受中美貿易摩擦及疫情等影響，佔全國成品鞋產量近10%的莆田鞋業，出口整體呈下降趨勢。當地鞋業已開始調整佈局，通過推出自主品牌，發展電商渠道，有意識向莆田創造轉變。惟本輪疫情對轉型中的莆田鞋業，是一個考驗。

對於疫情有可能對莆田鞋業造成的損失，報道引述莆田鞋業協會秘書長王德春回應，目前協會還在進一步觀察中，現階段服從政府政策安排。

責任編輯：林佩怡

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