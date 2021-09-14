拜登下周主持美日印澳領導人峰會 抗衡中國在印太影響力

中美角力持續之際，美國總統拜登下周五（24日）將在白宮主持美國、日本、印度及澳洲的「四方安全對話（Quad）」領導人首次面對面峰會，以尋求加強合作，抗衡中國在印太地區的影響力。

中方曾表示，國家間交往合作應有助增進地區國家間的相互理解與信任，而不應針對第三方或損害第三方利益，希望有關國家不搞封閉排他的「小圈子」。

抗疫、氣候合作 料談基礎設施

白宮新聞秘書普薩基（Jen Psaki）周一（13日）表示，主持四方領導人會談，表明拜登政府優先考慮參與印太地區事務，包括通過新的多邊配置來應對21世紀的挑戰。

她稱，四國領導人將專注深化關係，並在抗疫、應對氣候危機、新興技術和網絡空間及促進印太地區自由開放等領域，推動務實合作。一名美國高級官員說，基礎設施將也是峰會討論議題之一。

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此次會晤，將是「四方安全對話」首個面對面峰會。今年3月，美日印澳領導人曾舉行視像會議，談到新冠疫苗和氣候方面密切合作，並在面對來自北京的挑戰時，確保印度-太平洋地區的自由和開放。。

而這次日本首相菅義偉、印度總理莫迪、澳洲總理莫里森（Scott Morrison）的美國之行，恰逢聯合國大會在紐約召開。拜登將於9月21日在聯大發表講話，被指尋求重返國際舞台；自他上任後，美國已重新加入聯合國教科文組織和聯合國人權理事會。

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責任編輯：林佩怡

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