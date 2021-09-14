▲ 【福建疫情】Delta風聲鶴唳！廣交會復辦線下展 但腰斬剩一期

新冠肺炎福建疫情急劇惡化，內地周一（13日）新增的59宗本土確診全部在福建，其中廈門一天之間急增32宗本土確診病例，專家警告疫情有外溢風險。疫情風聲鶴唳下，第130屆廣交會雖恢復舉辦線下展會，但將由以往的三期調整爲一期，時間僅5天，線上線下同步舉辦。

商務部副部長任鴻斌周二（14日）在記者會表示，將在廣州舉行的第130屆中國進出口商品交易會（廣交會），首次以促進國內國際雙循環爲主題，一方面將繼續發揮線上展不受時空限制、低成本高效率聯結全球的優勢，吸引更多高質量境外採購商線上參會。

一期展會僅5天 線上線下同步舉行

另一方面，通過恢復舉辦線下展，加大境內採購商的邀請力度。而統籌考慮當前疫情防控需要，第130屆廣交會將由以往的三期調整為一期，時間爲5天，線上線下同步舉辦，按16大類商品設置51個展區。

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廣東省政府副省長張新表示，本屆廣交會參展商、採購商層次高、數量大、質量優，將成為商務洽談、合作的重要平台。接下來，廣東省將按照中央部署，認真做好各項屬地保障工作，為大會提供一流的服務保障。

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福建爆發新一輪本土新冠肺炎疫情，經濟活動已受影響。內地傳媒報道，有「中國鞋都」之稱的莆田，大部分鞋業工廠均已停產，鞋類批發檔口也停業，另有鞋販微商表示退單量明顯增加。

「中國鞋都」莆田 工廠紛停工

「界面新聞」指，莆田現有4,200多間製鞋企業，年產成品鞋超過13億對，承載50多萬名從業員。去年當地鞋企產值超千億元人民幣，直接帶動全市上下游產業鏈，是當地支柱產業。本輪疫情或對莆田製鞋業產生嚴重影響。除了工人薪金以外，一些工廠還將面對庫存和銷售等壓力。

國家衛建委通報，內地周一（13日）新增的59宗本土確診全部在福建，其中廈門一天之間急增32宗本土確診病例。廈門市政府周一深夜緊急公布9項鐵腕防疫措施，其中當地居民基本不能離市，市內所有社區全封閉管理。

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責任編輯：鄧國強

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