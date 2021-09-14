▲ 每天跳繩1000下健身 30歲女患疲勞性骨折

成都一名30歲的女士為健身，每天在家跳繩1000下。不過最近一次跳繩後，卻覺得左膝疼痛，就醫後竟被診斷是疲勞性骨折。該女士自覺運動量不大，對受傷一事大感疑惑。

30歲的丁女士平時缺乏運動，身體總是不舒服，便想通過健身提升免疫力。夏末秋初起，每日在家跳繩1000下，「運動量不算太大，每次也就跳1000下，10來分鐘就跳完了。」

早前正好成都降溫，丁女士覺得身體有點冷和緊繃，在沒做熱身運動的情況下開始跳繩，跳到一半忽然覺得左邊膝蓋有點痛，使不上勁，就停止休息。沒想到第二天一起床，丁女士發現她的左腿瘸了。她立即到成都市第一人民醫院骨科運動醫學門診醫院檢查，醫生診斷為脛骨上端疲勞性骨折。

▲ 丁女士就醫檢查後，被診斷為脛骨上端疲勞性骨折。（網絡圖片）

跳繩跳出個骨折，實在是令丁女士覺得困惑。成都市第一人民醫院骨科副主任醫師陳志超解釋稱，「這種情況與運動不當、超重等多種因素有關。」

他續指，跳繩這項運動對膝關節和骨骼會產生較大壓力，患者由於平時運動少，肌肉力量下降，突然的運動強度超過骨骼的耐受限度，從而引起這種不太容易發現的隱匿性骨折。由於疲勞骨折也是一種骨折，因此一樣需要扶拐行走。陳志超另建議，1個月內傷肢避免負重，避免進一步損傷受傷側肢體；一個月複查一次，可以做適當物理治療，促進骨折愈合。

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醫生也表示，隨著大家對健康、體型的重視，運動健身的人越來越多。長期不運動，且體重超標的人群，剛開始鍛煉時不適宜直接採用劇烈運動的方式健身，較容易產生健康安全隱患。尤其是對下肢骨骼沖擊力比較大的運動，稍有不慎可造成運動性損傷。

此外，有資料顯示，疲勞性骨折多因骨骼系統長期受到非生理性應力所致，易發生在骨骼應力集中的部位，是常見訓練傷之一。在部隊訓練中發病率較高，與超強度訓練或姿勢不當有關；多發生於頻繁的長跑、越野訓練或單一課目的超負荷訓練中。

疲勞性骨折也常見於足部承重較多的運動員，如籃球、足球、網球、田徑、體操運動員和芭蕾舞演員，亦可見於經常堅持大運動量鍛煉的中老年人。

責任編輯：易燕丹

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