中紀委：整頓飯圈不是整頓粉絲 而是背後產業鏈

中共紀委今日（14日）在官網刊發中國影協理論評論委員會會長、北京大學新聞與傳播學院院長陸紹陽的文章指出，整頓飯圈並不是整頓粉絲，而是背後的產業鏈。

「飯圈」亂象形成畸形價值觀，對青少年危害極大

文章指出，近來娛樂圈、「飯圈」亂象頻發，不僅對青少年群體造成了不良影響，更嚴重衝擊社會主流價值觀。「飯圈」是流量明星和粉絲組成的一個畸形生態圈，有些流量明星不斷挑戰倫理道德底線，甚至法律底線，造成了惡劣的社會影響。「飯圈」亂象的治理成為一個緊迫問題。

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紀委指出，「飯圈」已經高度組織化。圍繞「飯圈」已經構建起一條產業鏈。過去粉絲的追星活動更多是個人行為，但網路的興起給粉絲的組織帶來了極大的便利，可以輕而易舉地完成內部的科層化設置、專業化管理。流量為王的時代，粉絲以為是在表達自己的喜愛、寄託甚至信仰，卻不曾想到，已經在流量的漩渦中，不知不覺淪為了一顆一顆的棋子，被幕後的資本力量所利用和操縱、異化，在一種法不責眾的心理支配下，做出宣洩原始本能衝動的行為。

文章強調，整頓「飯圈」，並不是整頓粉絲，而是「飯圈」背後的產業鏈，明星要自律，平台要盡職，粉絲要理性，社會要參與，法律要出手。某些現象的出現只不過是大江東流時夾帶著的泥沙，但如果不加以糾正，就會使負面的聲音掩蓋真正的「好聲音」，帶壞社會風氣。

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責任編輯：李冰琪