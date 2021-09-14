▲ 美國軍校竟用這張中國地圖 「無知」還是「有陰謀」？

美國軍校近日一張課堂照片，在中國網絡引起熱議。照片顯示美國空軍教官向學員講解中國地理，但所用地圖竟是民國年代出版，標出受列強侵佔中國各地領土的「中華國恥地圖」。照片隨即引起各種輿論解讀，有意見認為這顯示了美國人的無知，也有人認為這背後有陰謀。

美國軍事新聞網站《防務新聞》（Defense News）9月中報道，稱隨住美軍撤出阿富汗，美國空軍正計劃調整過去20年的反恐作戰焦點，回到冷戰時期的態勢，應對中國及俄羅斯。

▼ 點擊圖片放大

這篇報道本身並無甚麼特別之處，但文中一張照片在中國人看來，馬上就發現極不尋常。

照片標示說明：美國空軍314訓練中隊軍事語言導師Uruwishi Holzhausen上士，7月21日在加州蒙特雷要塞（Presidio of Monterey），討論中國地理。

▼ 點擊圖片放大

照片可見，這位講師正用電子筆，在屏幕上的「中華國恥地圖」比劃，圈出了「地圖」兩字、台灣島及中國大陸沿海地區。

這照片無疑會引起中國人各種聯想。經考證，這是民國十八年，即1929年，由河北省工商廳出版版本的中華國恥地圖，圖中以紅色標出清代以來中國失去的領土及周邊藩屬國，這包括日本侵佔的台灣和澎湖列島、琉球、朝鮮、俄羅斯侵佔的黑龍江和新疆以北地區等等。

值得注意的是，地圖中以黃色標示，當年仍屬中國控制的土地，亦比今天中國版圖大得多，其中最顯眼的莫過於包括外蒙古。

解放軍艦隊抵美專屬經濟水域 美軍一動作惹揣測

美媒：中國大使秦剛閉門說這番硬話 美方感意外

照片標示稱，美國空軍用這張地圖講述中國地理，說明這課堂講的不是中國歷史，這就令人更難理解。有網民質疑，這「體現出他們無知」、「有辱智商」、「還把我們當清朝人嗎？」也有人笑稱，美軍「想幫中國收復失地」。

但也有意見認為，美軍此舉或許不是無心之失，而是故意為之，因為畢竟要找出這張中華國恥地圖，要比使用一張衛星地圖講解中國地理，要花大得多的力氣。

陰謀論因此認為，美軍要非試圖盯著台灣不放，就是希望挑撥中國與俄羅斯的關係。不過，台灣在1945年已從日本回歸中國，由民國政府管轄，而中國與俄羅斯邊境已經由當代協議全部劃定，互相再無主權爭議，因此美軍根本打錯算盤。

資料顯示，加州蒙特雷要塞，是美國國防部轄下國防語言學院（Defense Language Institute）所在地。這所院校主要負責為美軍提供外語和外地文化課程，二戰和越戰時曾分別主力教授日語和越南語，反恐戰時期則教授阿拉伯語、阿富汗及巴基斯坦的普什圖語、鳥都爾語和達里語等等。

環時警告：中方將對美攤牌 回應台北駐美處倘改名「台灣」

中美「世界島」大博弈 阿富汗點解咁重要？

王毅談911暗諷美？「選擇性反恐 自食其果」

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：連兆鋒