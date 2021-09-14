▲ 【福建疫情】莆田學校Delta急播毒之謎：天氣熱到無人戴口罩

福建莆田市出現的Delta疫情至昨（13）日20時止，已發現確診病例58例及無症狀感染者21例。其中，最早出現疫情的楓亭鎮鋪頭小學已出現19名小學生感染。鋪頭小學一名學生家長表示，該確診病例集中在高年級學生，「當地已經很久沒出現過疫情，天氣又熱，不僅是學校，街上都沒有多少人戴口罩」。

內地《極目新聞》報道，令人擔憂的是，此次疫情涉及多個學校，南大門幼兒園一名5歲學生為無症狀感染者，而啓蒙幼兒園兩名分別為4歲和5歲的學生則被診斷為確診病例。同時，楓亭中心小學出現一例確診病例和1例無症狀感染者，分別為6歲和9歲。

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楓亭鎮鋪頭小學校長朱女士表示，該校確診病例集中在高年級，涉及的四個班分布在教學樓3層和4層，他們共用樓道和廁所等空間，「目前六年級2班有6個感染者，五年級1班有1個感染者，五年級2班有3個感染者，四年級2班有8個感染者」。

確診病例集中在高年級學生

鋪頭小學一名學生的家長張女士（化姓）指出，9月1日開學後，孩子上學都需要她接送，在學校很少看到有人戴口罩，「我們這裡以前都是很安全的，哪有人戴口罩啊，當地已經很久沒出現過疫情，天氣又熱，不僅是學校，街上都沒有多少人戴口罩」。

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張女士目前正陪伴自己的孩子在楓亭鎮進行集中隔離，每天都需要做核酸檢測，她表示，「還不知道女兒班上有多少人被感染了，我都不敢看新聞，雖然核酸一直是陰性，還是十分擔心孩子的安危」。

對於這波來勢洶洶的Delta疫情，位於莆田市仙遊縣體育中心的方艙實驗室正在加緊趕工建設，建成後將投入7個方艙實驗室，含85台PCR檢測儀器。據悉，方艙實驗室可望於14日投入運行，預計每天可檢測8至10萬管核酸樣本；若按10：1核酸混合採樣，預計每天可為80至100萬人提供核酸樣本檢測。

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責任編輯：鄧國強

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