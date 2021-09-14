秦剛：中方為落實經貿協議充分展現誠意 冀美勿雪上加霜

國家主席習近平與美國總統拜登上周通話後，中美緊張關係未見緩和，還有傳拜登政府正考慮對中國產業補貼展開調查。

中國駐美大使秦剛周一（13日）表示，中國穩步推進中美第一階段經貿協議落實工作，充分展現了誠意，並稱對華搞調查、打關稅戰無濟於事，希望美方為協議落實及雙邊經貿往來，創造必要條件和氛圍，而非雪上加霜。

越風高浪急 要把壓艙石加重

秦剛周一出席美中貿委會董事會為其履新舉行的線上歡迎活動，表示習近平上周五（10日）同拜登通話時指出，中美合作，兩國和世界都會受益；中美對抗，兩國和世界都會遭殃。中美關係不是一道是否搞好的選擇題，而是一道如何搞好的必答題。這體現中方致力維護中美關係健康穩定發展的誠意。

他指出，長期以來，經貿合作一直是中美關係的壓艙石和助推器，越是風高浪急，越要把壓艙石加重，給助推器增力，令中美關係的巨輪頂風破浪，奮力前行。他強調，中國經濟前景光明、市場潛力巨大、對外開放的大門越開越大，一如既往歡迎美企開拓中國市場。

他表示，中美貿易和經貿合作面臨困難和不確定性，不來自中方。希望美方和中方相向而行，本著相互尊重、平等互利的原則為改善中美關係做出切實努力。

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實體清單負面影響較大 打關稅戰無濟於事

秦剛又稱，中國努力克服疫情不利影響，穩步推進中美第一階段經貿協議落實工作，充分展現了誠意，在加強知識產權保護、擴大農產品和金融業市場准入等方面，取得積極進展。同時，中方對自美進口商品採取市場化關稅排除措施，為企業開展貿易提供便利。

但他批評，協議生效以來，美方不斷對華限制打壓，將900多家中方實體列入各類限制清單，直接制約企業自美採購能力和意願，給協議落實造成較大負面影響。而近日有媒體報道，美國政府考慮就中國補貼問題發起301調查。事實證明，無論是對華搞301調查，還是打關稅戰都無濟於事。美國商界對有關後果有切身體會。希望美方切實為協議落實及雙邊經貿往來創造必要條件和氛圍，而不是雪上加霜。

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責任編輯：林佩怡

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