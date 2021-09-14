央媒：警惕房地產領域潛在違約風險 向金融體系蔓延

國務院主辦的內地《經濟日報》，周二（14日）刊文指，大部分銀行在房地產領域的不良貸款餘額、不良貸款率，均出現「雙升」，必須高度警惕房地產領域潛在違約風險，向金融體系蔓延。

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該報梳理上市銀行半年報發現，除少數銀行房地產行業不良貸款餘額、不良貸款率，較去年末微降，大部分銀行房地產不良貸款均「雙升」。

國有大行方面，截至今年6月末，中國工商銀行、中國建設銀行、交通銀行的房地產業不良貸款餘額，分別為319.11億元、115.64億元、64.61億元，較去年末上升156.73億元、25.53億元、17.50億元；房地產業不良貸款率分別為4.29%、1.56%、1.69%，較去年末上升1.97、0.25及0.34個百分點。

股份行方面，招商銀行、民生銀行、平安銀行的房地產不良貸款率，也分別較去年末上升。此外，房地產業信用風險，對中小銀行尤其城市商業銀行的衝擊明顯。

經濟增速下行壓力仍在 房地產市場受衝擊

報道引述多位業內人士表示，必須高度警惕房地產領域潛在違約風險向金融體系蔓延。

招聯金融首席研究員、復旦大學金融研究院兼職研究員董希淼表示，宏觀經濟周期變化，從根本上影響房地產貸款的資產質量。疊加新冠肺炎疫情影響，經濟增速下行壓力仍然存在，房地產市場受到一定衝擊。

董認為，過去10多年，中國房地產市場飛速發展，房地產貸款在快速增長下，集聚了較多風險。而2019年以來，在「房住不炒」下，市場宏觀調控持續加強，隨著「銀行業金融機構房地產貸款集中度管理制度」的建立，以及房地產企業融資的收緊，部分房地產企業經營面臨困難，也加劇房地產貸款質量下遷。

因此，要在做好房地產市場降溫、控制房地產泡沫的同時，高度注意防範房地產貸款不良率上升風險。對上市銀行而言，要嚴格落實房地產市場調控政策，抑制房地產企業盲目擴張，逐步降低其對金融槓桿的過度依賴，特別是要嚴把風險關口，全面審查信貸資金流向，防止資金違規流入房地產市場。

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責任編輯：林佩怡

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