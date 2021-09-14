▲ 中秋國慶小長假前爆疫 專家指不影響旅遊業整體復甦

中秋、國慶「雙節」將至，內地不少民眾打算趁小長假外出旅行、回鄉探親。但福建突發疫情，多地倡議市民就地過節，非必要不外遊，或打擊正穩步復甦的國內旅遊市場。不過也有專家指出，疫情對消費者出遊信心產生的影響，主要在福建省內；總體而言，不至於影響旅游市場整體復甦態勢。

暑期被壓抑的出遊需求原預計在「雙節」期間得到釋放，這輪疫情爆發前，北京、上海、廣東、山東、四川、內蒙古、海南等多地已陸續恢復跨省旅行團，及「機票+酒店」經營業務。

退票範圍集中在廈門和泉州

但現時福建疫情形勢嚴峻複雜，存在外溢風險。廣州市疾控中心已發出「非必要不出省」的緊急提醒；內蒙古、黑龍江部分城市也倡議市民就地過節，如非必要，不要前往福建莆田等中高風險地區旅遊或出差。

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據中國新聞網消息，多間在線旅遊平台表示，受福建疫情影響，確實出現退票情況，但範圍較小。「去哪兒」指出，疫情造成的退票影響範圍僅在廈門和泉州，對全國的出行影響較小。強颱風「燦都」反而是影響全國出行的主要因素，目前退票影響達到上周同期的2倍左右。

專家料10月初或得到控制

不過，專家研判，只要充分運用此前積累的常態化疫情的成功經驗，確保各項措施和各個環節落到實處，疫情規模有望在國慶長假前得到控制。

內媒《健康時報》引述南開大學教授黃森忠指，初步判斷此輪疫情在理想情況下，最終感染人數會在100-300人之間，屬於中等規模，或將在四個星期內，即至十月初得到控制。

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黃森忠指出，目前可能的外溢情況尚不明。根據流行病學規律及國內的抗疫經驗，可能外溢的 「暴雷」期應該在9月19日前出現。若出現外溢，本地及關聯病例的總規模，應該能控制在500宗以內。

據中國新聞網，中國旅游研究院副院長唐曉雲也表示，福建疫情尚處於可控範圍，雖然會對消費者出遊信心產生影響，但影響主要在福建省內。

多方積極因素帶動旅遊市場

唐曉雲指出，各地都非常重視旅遊活動開展過程中的疫情防控，分級防控措施已經常態化；再加上中秋小長假旅遊活動，多以本地遊和周邊遊為主，對跨省遊影響較小。至於國慶期間的情況，則需視福建疫情防控形勢再做研判。但總體而言，不至於影響旅遊市場整體復蘇態勢。

唐曉雲續指，各地本地遊和周邊遊市場的發展，北京服貿會、中阿博覽會、廣東旅博會等各種文旅相關展會正常開展，以及北京環球影城開園等積極因素，對市場信心有很好的正面激勵作用，也證明旅遊市場需求旺盛。

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中國疾控中心免疫規劃首席專家王華慶此前提醒，公眾在出行過程中依然要綳緊疫情防控這根弦，保持一定的警惕性。另外，在假期期間，不提倡聚集和聚會，尤其是不允許大規模的聚集。公眾在出行之前，去目的地時要瞭解當地疫情防控等級。如果是中高風險地區就不能前往，如果出發所在地是中高風險地區，也不能出行。

責任編輯：易燕丹

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