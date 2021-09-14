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解放軍055編隊巡美專屬經濟區  應驗胡錫進這預言？ 

國情動向 15:56 2021/09/14

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解放軍055編隊巡美專屬經濟區  應驗胡錫進這預言？ 

中美海上角力白熱化，美國國防部下屬網站周日（12日）發布照片反映，一支由巡洋艦、驅逐艦、補給艦及電子偵察船組成的中國解放軍海軍特遣隊，近日駛入美國阿拉斯加州阿留申群島的「美方專屬經濟區水域」，美國海岸防衞隊派出兩艘巡邏艦監視。巧合的是，內地環球時報總編輯早前建言，中方可派055導彈驅逐艦前赴美國近海，反制美方在南海、台海聲稱的「自由航行」行動。

美國國防部關聯的「國防視覺訊息分發服務（Defense Visual Information Distribution Service）」、即簡稱的DVIDS網站，刊載了中國軍艦現身「美方專屬經濟區水域」的照片，但隨後刪除。

內地《環球時報》報道，美國國防部發布的這兩張照片指出，是美國海岸防衞隊巡邏艦巴索夫號（USCGC Bertholf WMSL-750）、及金博爾號（USCGC Kimball WMSL-756）於上月29日及30日，在阿留申群島美方專屬經濟區範圍的國際水域，嚴密監視該支解放軍海軍特遣隊。

解放軍艦隊抵美專屬經濟水域 美軍一動作惹揣測

美艦闖南沙 解放軍南部戰區：不折不扣南海安全風險製造者

美方強調，雙方的互動都是安全及專業，並且根據西太平洋海軍論壇制定的《海上意外相遇規則》，以及《國際海上避碰規則》的國際標準，展開語言溝通。

美軍方網站一定展示照片  其後刪除無給解釋

其中一張照片可見，解放軍海軍特遣隊展開海上補給期間，巴索夫號在後方不遠處緊隨。

美方沒說明解放軍艦型號。而內地微博大V「寰亞SYHP」則解讀，美方一度展示的兩張照片，第一張是在巴索夫號前甲板拍攝，遠處的中國海軍編隊擁有1艘054A型導彈護衛艦，1艘055型驅逐艦和1艘903型綜合補給艦；第二張是巴索夫號駕駛艙內，一名船上人員緊盯中國海軍1艘052D驅逐艦。

內地Ｖ大解讀，美方一度展示的兩張照片，第一張是在巴索夫號前甲板拍攝，遠處的中國海軍編隊擁有1艘054A型飛彈護衛艦，1艘055型驅逐艦和1艘903型綜合補給艦。

第二張是巴索夫號駕駛艙內，一名船上人員緊盯中國海軍1艘052D驅逐艦。

解放軍最強055驅逐艦巡日本海  日曝監視畫面（多圖）

美英歐軍艦「踢館」南海 能改變地區形勢嗎？

根據《聯合國海洋法公約》，專屬經濟區是領海以外並鄰接領海的區域，從測算領海寬度的基線量起不應該超過200海里。沿海國在專屬經濟區有權勘探和開發、養護和管理自然資源，但所有國家包括沿海國及內陸國，均享有公約所指的航行和飛越之自由。

中方截至目前未有就事件作出回應。內地《環球時報》總編輯胡錫進稍早前曾表示，既然美國海軍來中國近海，那麼中國海軍也能去美國近海，如果055型驅逐艦編隊確實出現在美國近海，那麼意義重大。

中國軍艦駛至美近海  反制美「航行自由」行動？

環球時報13日引述軍事專家魏東旭表示，按照美方報道的說法，中國海軍艦艇編隊的活動區域是位於國際水域，表明這可能是一次常規遠洋訓練，而且並沒有任何進攻性意味。

美國海岸警衛隊派出巡邏艦艇對中國艦艇進行監控，說明美方對於中國海軍現身美國周邊區域非常關注，尤其是針對中國海軍的先進驅逐艦。

魏東旭說，中國海軍艦艇也會在更遠的、一些陌生的海域進行訓練，這是很正常的。

可能參與美國近海巡航的解放軍艦隻：

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美國澳洲11國「護身軍刀」練兵  解放軍傳首派2艦緊盯 

解放軍偵電子偵察船與美軍驅逐艦 同時現身台灣近海

美軍艦再穿台海並發照片 趙立堅斥是滋事挑釁（多圖）

「中國版福特航母」建速超想像？003已安裝艦島（多圖，有片）

責任編輯：鄧國強

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