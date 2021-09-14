▲ 無懼疫情陰霾 北京環球影城開園當日門票1分鐘內售罄

福建疫情持續，但仍無阻內地遊客趁中秋小長假外遊的興致。北京環球影城今日（14日）零時起，正式開售門票。1分鐘內開園當日門票即售罄，3分鐘內門票預訂量破萬；30分鐘內，環球影城大酒店開園當日房間售空。

據攜程平台統計，超過10萬人預約環球影城門票開售提醒。在零時整點正式開售的10秒內，環球影城就躍升攜程全球單景區銷量第一位。由於搶票情況熱烈，更導致環球影城APP一度崩潰；而攜程平台上，開園當天（20日）和隔天中秋節（21日）的門票均已售罄。

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中秋小長假期間，遊客出行高峰多集中在第一天。而環球度假區在中秋期間開門營業，成為搜索和諮詢熱度最高的目的地。攜程數據顯示，在9月13日，即門票開售前一天，北京環球度假區的搜索量，相比前一日增長900%。

攜程發布的《秋遊及中秋預測數據報告》也指出，從搜索熱度來看，北京環球影城或將成中秋最熱門景區。基於環球影城的高熱度，北京也連續幾周穩坐第一，搜索熱度遙遙領先於其他城市。

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據驢媽媽旅游網發布《2021中秋小長假出游預測趨勢》統計，中秋小長假預計出遊人次將超過8,000萬，北京和環球度假區均位居中秋最熱旅遊地。

北京環球影城是環球影業在亞洲的第三座，全球的第五座主題樂園。已於9月初開始試運營，並將於本月20日中秋節當天正式開園。屆時，北京環球影城主題公園、兩間度假酒店、北京環球城市大道將面向公眾正式開放。

責任編輯：易燕丹

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