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環時：不能被福建局部疫情嚇住 現倡「就地過節」值得商榷

國情動向 16:49 2021/09/14

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福建新冠肺炎疫情持續，臨近中秋、國慶假期，內地有個別地方倡議「就地過節」。官媒《環球時報》發表社評，指目前疫情尚未擴散出福建省，不能被福建局部疫情嚇住，沒必要不敢去無疫情的地方旅遊，呼籲各地領導莫驚慌，勿輕易做「就地過節」的公開倡導。

據最新通報，截至今早8時，福建省今輪疫情累計139宗本土陽性感染。其中120宗屬確診病例，分別是莆田75宗、泉州12宗、廈門33宗；無症狀感染19宗，均在莆田市。

河北省疾控中心、內蒙古巴彥淖爾市防控工作指揮部、黑龍江齊齊哈爾市疾控中心等，分別倡導中秋、十一假期「就地過節」。

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疫情未出省 各地領導莫驚慌

《環球時報》今日的社評表示，目前疫情尚未擴散出福建省，參照以往各地處理疫情的速度，有理由對十一長假的旅遊開放形勢保持樂觀。文章解釋，南京等地已形成對付Delta變種病毒的經驗，各地防控警覺和能力都提升，應有信心這次做得更好。

社評稱，要高度重視福建這撥疫情，盡全力阻止擴散。但要有久經歷練的集體從容，這麼大個國家不能被福建局部疫情嚇住，如果很多人連去沒有疫情的地方旅遊也不敢了，很沒有必要。

社評續指，尤其各地領導莫驚慌，不要輕易做「就地過節」的公開倡導，更不應將這種倡導變成實際要求。除非國家聯防聯控機制出要求，各個沒有疫情的地方若推行兩節期間「無必要不出省」的政策，很值得商榷。

若清零搞得驚天動地 付沉重經濟代價失之偏頗

社評強調，越是長期防控，越要講科學、求精準。出於驚慌搞擴大化的「以防萬一」是不對的。需要不斷提高動態清零的精準效率，避免搞層層加碼的大範圍停轉。如果每次動態清零都要搞得驚天動地，在全國範圍內讓很大的社會面跟著停轉，付出沉重的經濟代價，就失之偏頗。

文章認為，個別地方帶頭倡導「就地過節」，在沒有福建疫情已經大範圍擴散到全國其他地區的情況下這樣做，增加全社會的緊張氣氛，而十一長假對社會消費如此重要，呼籲國家權威部門及時規範指導。

最後，社評表示，如果十一前疫情沒有嚴重擴散，民眾可按專家建議，保持原有的出行計劃，避開中高風險地區，路上戴好口罩，太擁擠的地方盡量繞開，在防疫不鬆懈下，快樂度過雙節。

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責任編輯：林佩怡

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