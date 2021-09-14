▲ 【福建疫情】鼓浪嶼變「鬼城」 民宿老板喊「2折也沒人來」

廈門受莆田疫情影響，成為這輪Delta病毒肆虐的第二個風暴中心，截至周二（14日）11時，廈門市累計確診病例達35例，並有無症狀感染者1例。據了解，廈門上輪疫情結束解封僅一個月，被稱為「海上花園」的旅遊業仍在疫情中掙扎，部分旅行社才恢復營業一周便再次歇業，鼓浪嶼上島人數寥寥可數，民宿退房率也激增。

「極目新聞」報道，廈門一家大型旅行社工作人員表示，他們正式恢復營業才一周，9月12日廈門出現疫情後便再次暫停了，目前不管是旅行團還是散客均不再接待。「雖然解放了有一個月時間，但遊客還會觀望一下，我們也需要時間準備。沒想到剛開始一個星期就又出現疫情了，只能不接待遊客。」

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鼓浪嶼景區內一間民宿老闆陳先生（化姓）坦言，出現疫情後，原本住進來的房客基本都已退房，預定的客人也都取消，「14日上午，鼓浪嶼上島人數為300多人，而前幾天通常有3000人左右，現在來的人還不到平常十分之一，還不全是遊客，現在鼓浪嶼基本沒有幾個遊客了。」

陳先生稱，五一（小長假）時的房價1000元（人民幣，下同）還爆滿，現在200元都沒人來，目前景區仍未關閉，但根據上一次疫情的經驗，還是不建議遊客遊玩，「景區人少，現在來相當於包場，但很難預測接下來的疫情情況，到時候離開廈門可能還要隔離，中秋已經不指望了，肯定泡湯。

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責任編輯：鄧國強

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