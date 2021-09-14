【福建疫情】毗鄰福建 廣東潮州即日起關閉這些場所

福建新冠疫情持續升溫，毗鄰福建的廣東省潮州市也加強疫情防控，即日起暫時關停酒吧、KTV等通風條件差、人群聚集的密閉場所。同時提倡不遠遊、少外出，非必要不出省、不離市。

此外，廣東部分機場也對本輪疫情發布專門提示，深圳機場要求，福建抵深所有航班旅客，須進行免費落地核酸檢測。珠海機場也通知，所有到達珠海機場的旅客均須落地核酸檢測。

深圳、珠海機場要求落地核酸檢測

據廣東省政府新聞辦官方微博「廣東發布」，潮州市新冠疫情防控指揮部辦公室今日發布通告，指潮州毗鄰的福建省疫情形勢十分嚴峻複雜，呈現多點散發態勢，疫情存在外溢風險。為嚴格落實「外防輸入、內防反彈」，有效控制和降低疫情傳播風險，加強疫情防控工作。

通告要求，即日起暫時關停全市範圍內的酒吧、歌舞娛樂場所（KTV）、上網服務場所、遊藝娛樂場所、棋牌室、麻將館等通風條件差、人群聚集的密閉場所。

同時，嚴格控制景區、影劇院、圖書館、美術館、博物館、餐飲場所、宗教活動場所和民間信仰活動等場所活動人流量，落實預約、限流機制，避免人員聚集。各類重點場所嚴格落實進門掃碼、測溫、戴口罩等措施。

環時：不能被福建局部疫情嚇住 現倡「就地過節」值得商榷

福建疫情「風眼」莆田3萬人出省 全國多地急堵「遍地開花」

另外，嚴格控制舉辦各類大型聚集性活動，壓減各類活動次數和規模。還呼籲尚未接種新冠疫苗的市民，盡快完成接種。

截至今早8時，福建本輪疫情累計報告139宗本土陽性感染，其中確診120宗、無症狀感染19宗。據泉州方面通報，有3名莆田疫情相關的密切接觸者，曾到過深圳多地，其中兩人曾入住東莞酒店；目前3人已集中隔離，而核酸檢測為陰性。

福建疫情急惡化 廈門暴增32本土確診幾近封城（第二版）

福建爆本土疫情 這些地方倡中秋、國慶就地過節

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁