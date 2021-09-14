  • 29°C
香港時間 : 2021914日 (二) 23:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

內地加強網絡文明建設 要求健全防範青少年沉迷網絡機制

國情動向 18:40 2021/09/14

分享：

中共中央辦公廳、國務院辦公廳近日印發《關於加強網絡文明建設的意見》，提出要加強網絡空間行為規範，包括健全防範青少年沈迷網絡工作機制，強化網絡平台責任等。同時，深入推進「清朗」、「淨網」專項行動，深化公眾賬號、直播帶貨、知識問答等領域不文明問題治理，又加強個人信息保護法、數據安全法貫徹實施。

據新華社報道，《意見》包括總體要求、加強網絡空間思想引領、加強網絡空間文化培育、加強網絡空間道德建設、加強網絡空間行為規範、加強網絡空間生態治理、加強網絡空間文明創建、組織實施8個部分。

《意見》明確，加強網絡文明建設的工作目標包括，理論武裝佔領新陣地，馬克思主義在網絡意識形態領域的指導地位進一步鞏固，全黨全國人民團結奮鬥的共同思想基礎進一步鞏固；文化培育取得新成效，社會主義核心價值觀深入人心；網民思想道德素質明顯提高；青少年網民網絡素養不斷提升等。

鼓勵各地規範網上用語 強化平台責任

在加強網絡空間行為規範方面，《意見》提出，要鼓勵各地區各部門制定出台符合自身特點的網絡文明準則，規範網上用語，把網絡文明建設要求融入行業管理規範；著力提升青少年網絡素養，提高青少年正確用網和安全防範意識能力；健全防範青少年沈迷網絡工作機制，依法堅決打擊和制止青少年網絡欺凌，保護青少年在網絡空間的合法權益。

網遊禁令加辣！未成年人周五六日  每天限時打機1個鐘

防未成年沉迷網絡遊戲 內地部分電競賽事限制年齡

此外，強化網絡平台責任，加強網站平台社區規則、用戶協議建設，引導網絡平台增強國家安全意識。加強互聯網行業自律，堅持經濟效益和社會效益並重的價值導向，督促互聯網企業積極履行社會責任。

規範網上內容生產傳播 深化治理知識問答等

至於加強網絡空間生態治理，《意見》指出要教育廣大網民自覺抵制歪風邪氣，弘揚文明風尚；進一步規範網上內容生產、信息發布和傳播流程，深入推進公眾賬號分級分類管理，構建以中國互聯網聯合闢謠平台為依託的全國網絡闢謠聯動機制。

《意見》又提到，深入推進「清朗」、「淨網」系列專項行動，深化打擊網絡違法犯罪，深化公眾賬號、直播帶貨、知識問答等領域不文明問題治理，開展互聯網領域虛假信息治理。健全網絡不文明現象投訴舉報機制，動員廣大網民積極參與監督，推動網絡空間共治共享。

堅持依法治理網絡空間。並加強個人信息保護法、數據安全法貫徹實施，加快制定修訂並實施文化產業促進法、廣播電視法、網絡犯罪防治法、未成年人網絡保護條例、互聯網信息服務管理辦法等法律法規。

國家網信辦：確保國家網絡安全是企業上市先決條件

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

【精神鴉片】央媒這樣批打機如吸毒：不給錢打機 兒子斬母燒屋
2021/08/03
【精神鴉片】央媒這樣批打機如吸毒：不給錢打機 兒子斬母燒屋
網遊禁令加辣！未成年人周五六日 每天限時打機1個鐘
2021/08/30
網遊禁令加辣！未成年人周五六日 每天限時打機1個鐘
防未成年沉迷網絡遊戲 內地部分電競賽事限制年齡
2021/09/01
防未成年沉迷網絡遊戲 內地部分電競賽事限制年齡
未成年人限遊令首周末 內地知名遊戲伺服器崩潰
2021/09/05
未成年人限遊令首周末 內地知名遊戲伺服器崩潰

你可能感興趣

【精神鴉片】央媒這樣批打機如吸毒：不給錢打機 兒子斬母燒屋
12:06 2021/08/03
【精神鴉片】央媒這樣批打機如吸毒：不給錢打機 兒子斬母燒屋
網遊禁令加辣！未成年人周五六日 每天限時打機1個鐘
17:18 2021/08/30
網遊禁令加辣！未成年人周五六日 每天限時打機1個鐘
防未成年沉迷網絡遊戲 內地部分電競賽事限制年齡
18:25 2021/09/01
防未成年沉迷網絡遊戲 內地部分電競賽事限制年齡
網絡文化 網絡保安 政治 中國共產黨中央委員會辦公廳 中共中央政治局 中國共產黨 經濟 新華社 中國

下一篇文章

環時：不能被福建局部疫情嚇住 現倡「就地過節」值得商榷
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

秦剛：中方為落實經貿協議充分展現誠意 冀美勿雪上加霜
秦剛：中方為落實經貿協議充分展現誠意 冀美勿雪上加霜
美國軍校竟用這張中國地圖 「無知」還是「有陰謀」？
美國軍校竟用這張中國地圖 「無知」還是「有陰謀」？
解放軍055編隊巡美專屬經濟區 應驗胡錫進這預言？
解放軍055編隊巡美專屬經濟區 應驗胡錫進這預言？
解放軍艦隊抵美專屬經濟水域 美軍一動作惹揣測
解放軍艦隊抵美專屬經濟水域 美軍一動作惹揣測
駐美機構更名「台灣」？趙立堅：已就報道裡的動向 對美交涉
駐美機構更名「台灣」？趙立堅：已就報道裡的動向 對美交涉
環時警告：中方將對美攤牌 回應台北駐美處倘改名「台灣」
環時警告：中方將對美攤牌 回應台北駐美處倘改名「台灣」