內地加強網絡文明建設 要求健全防範青少年沉迷網絡機制

中共中央辦公廳、國務院辦公廳近日印發《關於加強網絡文明建設的意見》，提出要加強網絡空間行為規範，包括健全防範青少年沈迷網絡工作機制，強化網絡平台責任等。同時，深入推進「清朗」、「淨網」專項行動，深化公眾賬號、直播帶貨、知識問答等領域不文明問題治理，又加強個人信息保護法、數據安全法貫徹實施。

據新華社報道，《意見》包括總體要求、加強網絡空間思想引領、加強網絡空間文化培育、加強網絡空間道德建設、加強網絡空間行為規範、加強網絡空間生態治理、加強網絡空間文明創建、組織實施8個部分。

《意見》明確，加強網絡文明建設的工作目標包括，理論武裝佔領新陣地，馬克思主義在網絡意識形態領域的指導地位進一步鞏固，全黨全國人民團結奮鬥的共同思想基礎進一步鞏固；文化培育取得新成效，社會主義核心價值觀深入人心；網民思想道德素質明顯提高；青少年網民網絡素養不斷提升等。

鼓勵各地規範網上用語 強化平台責任

在加強網絡空間行為規範方面，《意見》提出，要鼓勵各地區各部門制定出台符合自身特點的網絡文明準則，規範網上用語，把網絡文明建設要求融入行業管理規範；著力提升青少年網絡素養，提高青少年正確用網和安全防範意識能力；健全防範青少年沈迷網絡工作機制，依法堅決打擊和制止青少年網絡欺凌，保護青少年在網絡空間的合法權益。

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此外，強化網絡平台責任，加強網站平台社區規則、用戶協議建設，引導網絡平台增強國家安全意識。加強互聯網行業自律，堅持經濟效益和社會效益並重的價值導向，督促互聯網企業積極履行社會責任。

規範網上內容生產傳播 深化治理知識問答等

至於加強網絡空間生態治理，《意見》指出要教育廣大網民自覺抵制歪風邪氣，弘揚文明風尚；進一步規範網上內容生產、信息發布和傳播流程，深入推進公眾賬號分級分類管理，構建以中國互聯網聯合闢謠平台為依託的全國網絡闢謠聯動機制。

《意見》又提到，深入推進「清朗」、「淨網」系列專項行動，深化打擊網絡違法犯罪，深化公眾賬號、直播帶貨、知識問答等領域不文明問題治理，開展互聯網領域虛假信息治理。健全網絡不文明現象投訴舉報機制，動員廣大網民積極參與監督，推動網絡空間共治共享。

堅持依法治理網絡空間。並加強個人信息保護法、數據安全法貫徹實施，加快制定修訂並實施文化產業促進法、廣播電視法、網絡犯罪防治法、未成年人網絡保護條例、互聯網信息服務管理辦法等法律法規。

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責任編輯：林佩怡

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