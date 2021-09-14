海運運費高有單不敢接 商務部：中小外貿企業經營壓力加大

中國商務部副部長任鴻斌表示，近期調查顯示，中小外貿企業經營壓力不斷加大，原因之一是海運運費居高不下，有企業反映「有單不敢接、有單不敢做」。

任鴻斌今日在國新辦發布會上稱，全球新冠疫情肆虐，中國外貿仍展現強勁韌性，實現較快增長，但要保持清醒和穩定，不能盲目樂觀，外貿發展形勢仍有諸多不確定、不穩定和不均衡因素。

產業鏈不穩定 中下游盈利能力不及上游

一是國際市場需求面臨較大不確定性，疫情反覆，經濟復甦不確定性上升；同時，拉動外貿增長的階段性因素或將消退，出口增速將逐步回落。調查顯示，在手訂單增長的外貿企業佔比有所下降。

二是全球產業鏈供應鏈不穩定性凸顯，疫情令芯片等大量中間產品生產受阻，而一些國家將貿易問題政治化、搞科技封鎖，也加大外貿企業面臨的產業鏈供應鏈風險。三是不同市場和企業主體開始分化，中小外貿企業訂單狀況不及大型外貿企業，中下游外貿企業盈利能力不及上游企業。

商務部長：下半年和明年中國外貿形勢都很嚴竣

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出口運費或超過貨值

他又稱，近期調查還顯示，中小外貿企業經營壓力不斷加大。主要面臨兩大困難，一是海運運費居高不下，上海出口貨櫃運價指數持續上漲至4568.16點，是去年4月低位的近6倍，特別是去歐洲、美西、美東的運價最高。有輕工產品出口企業反映，出口運費已接近或超過貨值，造成有單不敢接、有單不敢做，一些產品生產了也是庫存，無法按時發運。

第二，是部分原材料價格仍在高位，8月PPI上漲9.5%，其中生產資料價格上漲12.7%，已連漲8個月，受此影響，中小外貿企業的利潤受到嚴重擠壓，面臨較大困難。

當局表示，將適時推出針對性強的政策支持舉措，加大對中小微外貿企業的幫扶力度等。

內地官媒《證券時報》日前在頭版刊文，提到警惕天價海運費擠壓製造業。而近日繼全球第三大海運公司法國達飛海運發布凍結貨櫃運價聲明後，全球第一大航運公司馬士基、第五大海運公司赫伯羅特，也先後表態不再上漲運價。而稍早中國、美國和歐盟的海事監管機構召開峰會，也談及如何應對天價海運費。

文章指出，海事監管機構集體行動、龍頭海運公司凍價，海運價格有望迎來冷靜期。

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責任編輯：林佩怡

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