【中國經濟】內地8月消費、投資、工業增速全線遜預期（第二版）

內地公布8月經濟數據，消費、投資、工業增加值全線低於預期。國家統計局表示，8月份國民經濟發展韌性持續顯現，主要宏觀指標處於合理區間，下一步要有效實施宏觀政策跨周期調節。

（第二版新增詳細數據）

8月消費按年增2.5% 創一年新低

從拉動經濟增長的三駕馬車來看，在消費方面，受疫情汛情多點發生，居民出行減少影響，內地8月份社會消費品零售總額34,395億元，按年增長2.5%， 為去年8月以來最低水平，預估為7%。兩年平均增長1.5%，比7月份回落2.1個百分點。1至8月，社會消費品零售總額281,224億元，按年增長18.1%，兩年平均增長3.9%。

按消費類型分，商品零售按年增長3.3%；餐飲收入按年下降4.5%。

按商品類別分，限額以上單位18個商品類別中11類零售額按年保持正增長。升級類商品消費較為活躍，限額以上單位體育娛樂用品類、文化辦公用品類商品零售額按年分別增長22.7%、20.4%。基本生活消費保持較快增長，限額以上單位飲料類、中西藥品類、糧油食品類商品零售額按年分別增長11.8%、10.2%、9.5%。

歐美需求增疊加東南亞訂單回流 內地8月美元計出口金額創新高

在出口方面，8月份，貨物出口19,028億元，按年增長15.7%。1至8月，貨物出口135,651億元，按年增長23.2%。國家統計局發言人付凌暉指出，上半年，國內需求對經濟增長的貢獻率超80%。

今年前8月固投按年增8.9% 略遜預期

至於投資，1至8月不含農戶固定資產投資按年增長8.9%，預估為9%。兩年平均增長4.0%，比1至7月回落0.3個百分點。

分領域看，1至8月基礎設施投資按年增長2.9%，兩年平均增長0.2%，比1至7月回落0.7個百分點；制造業投資按年增長15.7%，兩年平均增長3.3%，比1至7月加快0.2個百分點；房地產開發投資按年增長10.9%，兩年平均增長7.7%，比1至7月回落0.3個百分點。

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8月工業按年增長5.3%創13個月低位

另外，在工業方面，8月份工業增加值按年增長5.3%，預估為5.8%。為去年7月以來最低水平，當時為4.8%；兩年平均增長5.4%，比7月份回落0.2個百分點。1至8月，全國規模以上工業增加值按年增長13.1%，兩年平均增長6.6%。

國家統計局表示，8月份，國民經濟繼續保持恢復態勢，轉型升級持續推進，創新活力不斷釋放，就業物價總體穩定，質量效益穩步提高，主要宏觀指標處於合理區間。

但也要看到，當前國際環境複雜嚴峻，國內疫情多點散發和汛情等自然災害對經濟運行的衝擊顯現，經濟恢復的基礎仍需鞏固。下一步，要堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，深化供給側結構性改革，加快構建新發展格局，有效實施宏觀政策跨周期調節，鞏固拓展統籌疫情防控和經濟社會發展成果，保持經濟運行在合理區間，促進經濟高質量發展。

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責任編輯：尹航

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