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中國大使提「堅決反擊」 懟英國國會「禁足令」

中國版 11:09 2021/09/15

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中國大使提「堅決反擊」 懟英國國會「禁足令」

英國國會禁止中國駐英大使鄭澤光進入國會範圍，聲稱是要抗議中方早前就新疆問題制裁多名英國國會議員。中國駐英大使館發表聲明，批評個別英國國會議員出於個人政治目的，干擾中英正常交往與合作，損害兩國民眾利益。

中國駐英大使館在聲明強調，中方今年3月宣布對英國有關人員及機構的制裁措施是正當反應，批評有個別英國議員出於個人政治目的，干擾中英正常交往與合作，有關行為違背兩國人民願望、損害兩國人民利益，是可恥亦是懦夫之舉。

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大使館強調，對任何損害中國核心利益的言行，中方歷來堅決反擊，絕不姑息。

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根據報道，鄭澤光原定出席國會會議，英國上下議會的議長認為中方制裁英國議員，不能讓鄭入國會，相關會議不能安排在國會內舉行。

鄭澤光被邀到國會　卻又遭禁入

事源於鄭澤光原獲英國國會跨黨派親中議員邀請，到國會出席活動，但下議院議長賀立紳（Sir Lindsay Harvey Hoyle）收到保守黨前黨魁施志安（Iain Duncan Smith）等多名曾批評新疆問題、遭中方制裁的國會議員來信反對。

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賀立紳聲稱同意，又稱英國國會是保護言論自由和人民自由的地方，若對部分國會議員的制裁仍有效，邀請中國大使到國會的做法並不恰當，活動不適合在國會舉辦。

他又稱，鄭澤光並非永久禁止踏足國會，當中方撤銷對英國議員的制裁後，禁足令會解除。

責任編輯：鄧國強

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