  • 33°C
香港時間 : 2021915日 (三) 16:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【福建疫情】再增50本土確診 福建台協倡台商配合防疫

社會熱點 11:43 2021/09/15

分享：

再增50本土確診 福建台協倡台商配合防疫

福建省新冠肺炎疫情持續，國家衛健委通報，周二（14日）新增73宗確診病例，本土確診病例佔50宗，全部來自福建，其中莆田市33宗、廈門12宗，泉州5宗。本輪疫情開來洶洶，且未成年人佔比較高，當局已要求省內各高校做好線上線下教學銜接，確保停課不停學。福建省內不少台企亦受疫情影響，當地多個台胞投資企業協會倡議台商配合防疫工作，非必要不出行。

國家衛健委通報，新增23宗境外輸入病例，其中雲南13宗，廣東4宗，2宗上海，天津、浙江、福建及河南各1宗；另再有16宗無症狀感染，其中1宗是廈門市本土病例，其餘15宗為境外輸入。

【福建疫情】鼓浪嶼變「鬼城」  民宿老板喊「2折也沒人來」

【福建疫情】毗鄰福建 廣東潮州即日起關閉這些場所

自9月10日以來，福建省截至昨日已累計報告152宗本土確診病例，其中莆田91宗，廈門45宗，泉州16宗；本土無症狀感染者累計13宗，其中莆田12宗，厦门1宗。

在本輪疫情中，未成年人佔比較高，僅莆田市就有超過30名未成年人新冠病毒核酸陽性，共涉及2間幼兒院、3間小學和1間中學。市內仙游縣縣長、疫情工作指揮部指揮長吳海端表示，兒童群體中發生疫情是比較大的難題，必須確保去除學校的傳播鏈。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

福建省教育廳疫情防控視頻會議也指出，各地各校近期要重點抓好疫情防控具體措施，做好線上線下教學銜接，保證線上教學隨時啟動，確保停課不停教、停課不停學。省內多所高校也相繼發佈線上教學通知，要求學生在宿舍進行線上學習，減少校內人員流動，阻斷疫情傳播風險。

福建疫情波及台企營運

至於部分在莆田、廈門、泉州的台商也因疫情受到影響。莆田市台商表示，目前幾乎可說是封城。由於各小區封閉式管理，當局要求民眾無事就不要外出，許多鞋材工廠的運輸出貨受到延遲。

有廈門台商也指出，目前除疫情嚴重的同安是幾乎全封閉管理。廈門其他區域採分流上班，小區採封閉式管理，生活必需品由志願者拿到小區樓下供民眾自取。

福建疫情「風眼」莆田3萬人出省 全國多地急堵「遍地開花」

環時：不能被福建局部疫情嚇住 現倡「就地過節」值得商榷

廈門台商協會會長吳家瑩表示，大多數的台企負責人與台幹均已接種兩劑新冠疫苗，目前都平安；但大家仍不敢掉以輕心，各企業均舉行定期防控演練和嚴格的個人健康防護要求。

包括福州、廈門、漳州、泉州、三明、莆田、南平、龍岩、寧德、平潭、福清台協周二（14日）也發布《給在閩台胞台企的一封信》，倡議在閩台胞台商主動配合當地政府「快」字當頭開展核酸檢測、流調溯源、封控管理、場所和物資準備、院感防控等相關工作。

信中提到，希望大家遵守當地疫情防控規定，落實好進廠驗碼、測溫、戴口罩等措施，切實做到不紮堆、不聚集、少聚餐、非必要不出行。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

福建疫情「風眼」莆田3萬人出省 全國多地急堵「遍地開花」
2021/09/14
福建疫情「風眼」莆田3萬人出省 全國多地急堵「遍地開花」
環時：不能被福建局部疫情嚇住 現倡「就地過節」值得商榷
2021/09/14
環時：不能被福建局部疫情嚇住 現倡「就地過節」值得商榷
【福建疫情】鼓浪嶼變「鬼城」 民宿老板喊「2折也沒人來」
2021/09/14
【福建疫情】鼓浪嶼變「鬼城」 民宿老板喊「2折也沒人來」
【福建疫情】毗鄰福建 廣東潮州即日起關閉這些場所
2021/09/14
【福建疫情】毗鄰福建 廣東潮州即日起關閉這些場所

你可能感興趣

福建疫情「風眼」莆田3萬人出省 全國多地急堵「遍地開花」
13:47 2021/09/14
福建疫情「風眼」莆田3萬人出省 全國多地急堵「遍地開花」
環時：不能被福建局部疫情嚇住 現倡「就地過節」值得商榷
16:49 2021/09/14
環時：不能被福建局部疫情嚇住 現倡「就地過節」值得商榷
【福建疫情】鼓浪嶼變「鬼城」 民宿老板喊「2折也沒人來」
17:24 2021/09/14
【福建疫情】鼓浪嶼變「鬼城」 民宿老板喊「2折也沒人來」
傳染病 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 莆田 泉州 福建省 廈門 學校 中國

上一篇文章

趙薇神隱20天後家鄉露臉 背景寫著「學黨史，悟思想」

下一篇文章

【福建疫情】毗鄰福建 廣東潮州即日起關閉這些場所
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【福建疫情】鼓浪嶼變「鬼城」 民宿老板喊「2折也沒人來」
【福建疫情】鼓浪嶼變「鬼城」 民宿老板喊「2折也沒人來」
福建疫情急惡化 廈門暴增32本土確診幾近封城（第二版）
福建疫情急惡化 廈門暴增32本土確診幾近封城（第二版）
趙薇神隱20天後家鄉露臉 背景寫著「學黨史，悟思想」
趙薇神隱20天後家鄉露臉 背景寫著「學黨史，悟思想」
福建疫情「風眼」莆田3萬人出省 全國多地急堵「遍地開花」
福建疫情「風眼」莆田3萬人出省 全國多地急堵「遍地開花」
【福建疫情】莆田學校Delta急播毒之謎：天氣熱到無人戴口罩
【福建疫情】莆田學校Delta急播毒之謎：天氣熱到無人戴口罩
【福建疫情】毗鄰福建 廣東潮州即日起關閉這些場所
【福建疫情】毗鄰福建 廣東潮州即日起關閉這些場所