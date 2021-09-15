【福建疫情】再增50本土確診 福建台協倡台商配合防疫

▲ 再增50本土確診 福建台協倡台商配合防疫

福建省新冠肺炎疫情持續，國家衛健委通報，周二（14日）新增73宗確診病例，本土確診病例佔50宗，全部來自福建，其中莆田市33宗、廈門12宗，泉州5宗。本輪疫情開來洶洶，且未成年人佔比較高，當局已要求省內各高校做好線上線下教學銜接，確保停課不停學。福建省內不少台企亦受疫情影響，當地多個台胞投資企業協會倡議台商配合防疫工作，非必要不出行。

國家衛健委通報，新增23宗境外輸入病例，其中雲南13宗，廣東4宗，2宗上海，天津、浙江、福建及河南各1宗；另再有16宗無症狀感染，其中1宗是廈門市本土病例，其餘15宗為境外輸入。

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自9月10日以來，福建省截至昨日已累計報告152宗本土確診病例，其中莆田91宗，廈門45宗，泉州16宗；本土無症狀感染者累計13宗，其中莆田12宗，厦门1宗。

在本輪疫情中，未成年人佔比較高，僅莆田市就有超過30名未成年人新冠病毒核酸陽性，共涉及2間幼兒院、3間小學和1間中學。市內仙游縣縣長、疫情工作指揮部指揮長吳海端表示，兒童群體中發生疫情是比較大的難題，必須確保去除學校的傳播鏈。

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福建省教育廳疫情防控視頻會議也指出，各地各校近期要重點抓好疫情防控具體措施，做好線上線下教學銜接，保證線上教學隨時啟動，確保停課不停教、停課不停學。省內多所高校也相繼發佈線上教學通知，要求學生在宿舍進行線上學習，減少校內人員流動，阻斷疫情傳播風險。

福建疫情波及台企營運

至於部分在莆田、廈門、泉州的台商也因疫情受到影響。莆田市台商表示，目前幾乎可說是封城。由於各小區封閉式管理，當局要求民眾無事就不要外出，許多鞋材工廠的運輸出貨受到延遲。

有廈門台商也指出，目前除疫情嚴重的同安是幾乎全封閉管理。廈門其他區域採分流上班，小區採封閉式管理，生活必需品由志願者拿到小區樓下供民眾自取。

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廈門台商協會會長吳家瑩表示，大多數的台企負責人與台幹均已接種兩劑新冠疫苗，目前都平安；但大家仍不敢掉以輕心，各企業均舉行定期防控演練和嚴格的個人健康防護要求。

包括福州、廈門、漳州、泉州、三明、莆田、南平、龍岩、寧德、平潭、福清台協周二（14日）也發布《給在閩台胞台企的一封信》，倡議在閩台胞台商主動配合當地政府「快」字當頭開展核酸檢測、流調溯源、封控管理、場所和物資準備、院感防控等相關工作。

信中提到，希望大家遵守當地疫情防控規定，落實好進廠驗碼、測溫、戴口罩等措施，切實做到不紮堆、不聚集、少聚餐、非必要不出行。

責任編輯：易燕丹

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