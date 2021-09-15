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内地8月70城房價指數同比漲幅縮至4.2% 為今年1月以來新低

經濟脈搏 11:41 2021/09/15

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內地8月70個大中城市新建商品住宅價格指數同比升4.2%，低於上月的4.6%，漲勢延續71個月，漲幅為今年1月以來最低；環比漲0.2%，低於上月的0.3%，為今年來最低。

據路透社測算，內地8月70個大中城市中，新建住宅價格指數環比上漲的有46個（上月為51個）；持平四個（上月三個）；下跌20個（上月16個）。統計局城市司首席統計師繩國慶說：「8月份，各地全面落實房地產長效機制，持續加強房地產市場調控，70個大中城市商品住宅銷售價格環比、同比漲幅總體延續回落態勢。」

統計局測算，8月份，一線城市新建商品住宅銷售價格環比上漲0.3%，漲幅比上月回落0.1個百分點。二線城市環比上漲0.2%，漲幅比上月回落0.2個百分點。三線城市環比由上月上漲0.2%轉為持平。

中指研究院此前發佈「百城新建住宅價格指數」顯示，8月中國100個城市新建住宅平均價格為每平方米16152元人民幣，環比上漲0.2%，漲幅較上月收窄0.15個百分點；8月同比則上漲3.51%，前月為3.81%。

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8月68個城市環比上漲 30個下跌（上月23個）

從漲跌城市個數看，68個城市環比上漲，30個城市環比下跌（上月為23個），兩個城市與上月持平；展望未來樓市調控將依舊從嚴從緊，預計三四季度，房地產調控政策整體將繼續呈精細化、全面化、高頻化特徵，「打補丁、堵漏洞」或成為樓市調控主要方向。

中指院預計，傳統銷售旺季「金九銀十」即將來臨，各地房企或將加大推盤力度並積極行銷，考慮到目前樓市調控持續從嚴，預計後期整體房價將保持平穩運行態勢。

自2018年1月起，國家統計局取消保障性住房銷售價格統計指標，只編發新建商品住宅銷售價格指數，不再編發新建住宅銷售價格指數。

責任編輯：李冰琪

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