上半年內需對經濟增長貢獻超80% 國統局這樣回應外需數字

內地推行國內國際雙循環，堅持擴大內需戰略，國家統計局發言人付凌暉指出，上半年，國內需求對經濟增長的貢獻率超過80%。同時，在出口方面，當被問及訂單指數下降但出口不斷上升時，付凌暉指出預期指標和實際出口狀況有反差。

內地8月出口按年增15.7%

國家統計局公布，8月，貨物進出口總額34,293億元，按年增長18.9%，比7月份加快7.4個百分點。其中，出口19,028億元，按年增長15.7%；進口15,265億元，按年增長23.1%。進出口相抵，貿易順差3,763億元。1至8月，貨物進出口總額247,831億元，按年增長23.7%。其中，出口135,651億元，按年增長23.2%；進口112,181億元，按年增長24.4%。

當被問及，從PMI數據來看，自5月份開始，訂單指數下降到50%以下，但與此同時，出口又在不斷上升。付凌暉解釋指，新出口訂單指數主要是反映企業對海外需求狀況的一種預期，是反映預期的指標。同時，貨物出口總額是反映企業向境外出口的總金額。

付凌暉說，一個是預期指標，一個是實際出口狀況。由於企業從接到出口訂單到組織生產，再到出口貨物的運輸和報關，然後到完成出口，有一個過程。從歷史經驗來看，PMI的新出口訂單指數對於出口具有一定的先行性。但也要看到，影響企業出口的預期因素很多，制造業新出口訂單指數和實際出口實質的關係並不穩定，有時也會出現一定的反差，這都是正常的。

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比如，今年以來隨著世界經濟逐步恢復，海外的生產供給逐步增加。一些企業就會有所預期，由於國內去年有很多出口是出口替代性的，因此預期今年國內生產替代效應會減弱。但從實際情況來看，由於今年以來有一些變異病毒傳播超出預期，海外經濟體的生產受到了較大限制，市場的需求還存在，反而拉動了國內的出口增長。這會造成企業預期和實際出口之間的一種反差。

從國際情況來看，8月份全球製造業PMI新出口訂單指數為51%，連續3個月下滑，但8月份WTO公布了最新的貨物貿易晴雨表指數是110.4，是該指標公布以來的最高水平，這兩個指標實際上也出現了一定的反差。因此，分析判斷出口形勢，要采用多種指標綜合分析，由於經濟社會現象比較複雜，各種指標之間的變化也不是完全一一對應。

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責任編輯：尹航

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