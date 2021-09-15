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央視前主持人朱軍性騷擾案一審宣判：駁回女方訴訟請求

社會熱點 12:52 2021/09/15

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央視前主持人朱軍被訴性騷擾案據報一審判決結果周三（14日）出爐，北京海淀法院最新通報稱，周某某訴朱某性騷擾證據不足，駁回訴訟請求。

北京海淀法院官方微博通報，2021年9月14日，北京市海淀區人民法院依法不公開開庭審理原告周某某訴被告朱某一般人格權糾紛一案並當庭宣判。

根據通報，庭審中，原告、被告依法進行了舉證質證，圍繞爭議焦點進行了充分的法庭辯論。北京市海淀區人民法院經審理認為，原告周某某提交的證據不足以證明朱某對其進行性騷擾的主張，故一審判決駁回原告周某某的訴訟請求。

海淀法院官方微博截圖

外界普遍認為，判決中的朱某和周某某即是朱軍和周曉璇。

據英國廣播公司中文網、美國之音報道，2018年，網名為弦子的周曉璇在社交媒體公開發文指控朱軍，稱其在2014年對她進行性騷擾。她向法院對朱軍提起訴訟；朱軍否認所有指控，並反訴弦子和她的一名支持者侵犯其名譽權和造成精神傷害。

這起案件於去年12月首次在海淀法院開庭。

對於上述宣判結果，弦子稱一定會上訴。據微博網友的現場照顯示，昨日有不少弦子的支持者在法院外聲援，同時多名員警在場戒備。

2020年12月2日下午，北京市海淀區人民法院開庭審理朱軍被訴性騷擾一案。圖為弦子（中）抵達海澱法院

央視前主持人朱軍

捲性騷擾風波 朱軍發律師聲明：追責謠言散佈者

央視名主持朱軍涉猥褻被刪帖 #MeToo中國為何面臨困境？

責任編輯：李冰琪

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