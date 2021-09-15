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拜登提議見面卻遭習回絕？他這樣回應（第二版）

國情動向 17:29 2021/09/15

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拜登提議見面卻遭習回絕？他這樣回應

美國總統拜登時隔7個月，日前再與國家主席習近平通話。路透社引述英媒稱，拜登在通電中主動提出面面對面「習拜會」的可能性，但遭習近平婉拒，反映中方對對美國強硬姿態。但拜登當地時間周二（14日）否認這一報道，稱報道說法不真確。

（新增第二段中國外交部回應）

中國外交部發言人趙立堅周三（15日）在例行記者會上，未有直接回應拜登有否邀約習近平面對面會晤，只表示：

我能告訴你的是，9月10日上午，習近平主席應約同拜登總統通電話，就中美關係和雙方關心的有關問題進行了坦誠、深入、廣泛的戰略性溝通和交流。雙方一致認為兩國元首就中美關係和重大國際問題深入溝通，對引領中美關係正確發展非常重要。雙方同意繼續通過多種方式保持經常性聯繫。

路透社引述英國媒體，多名了解習拜上周90分鐘通話情況的人士說，習近平沒有接受拜登的面見提議，而是堅持要求美方對中國採取不那麼強硬的語氣。

當記者問及拜登（Joe Biden），是否對習近平不想與他會面感到失望時，拜登說「這並不真確」。

拜登對話習最關鍵一句話：競爭不陷衝突

中美交涉難擺脫僵局 拜登這次主動拿起電話

美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）周二稍早時在一份聲明中說，該報道「不是對這次通話的準確描述。就是如此」。

習拜10月意大利G20峰會見面  可能性低

沙利文在其聲明中補充稱，「正如我們說過的那樣，兩位領導人討論了雙方能進行私下溝通的重要性，我們將尊重這點」。

但路透社援引了解這次通話的其中一位消息人士證實，該報道是準確的。「習近平顯然暗示，首先需要改善兩國關係的基調和氛圍」。

中國駐華盛頓大使館記者尋求置評時沒有立即回應。

習拜通話只防走火、難消分歧？兩國通報暗藏密碼

白宮：拜登同習近平通話時討論了新冠病毒溯源調查

路透社轉載的這個英媒報道中，一名消息人士稱，拜登將習拜面對面舉行峰會，視作與習近平後續接觸的幾種可能性之一，但他沒有預計會立即得到回應。

    點擊圖片放大
    +2

該報引述一名美國官員的話說，白宮認為，習近平沒有參與峰會的想法，部分原因是出於對新冠的擔憂。

10月將舉行G20峰會的意大利，被視為面對面會談的可能地點。但自疫情爆發以來，習近平一直沒有離開過中國。

中方展示強硬姿態？美國安顧問這樣評估

而中美元日前首時隔7個月再通電話，討論了避免讓競爭演變為衝突。

通話前的一份美國官方簡報稱，這是對高層直接接觸能否結束兩國關係僵局的考驗。兩國關係目前處於數十年來最糟糕的水平。

【中美角力】拜登政府擬針對中國產業補貼 祭新制裁

人民日報「鐘聲」：美不能一面打壓中國  一面指望配合

白宮事後表示，中美元首的通話旨在保持溝通渠道暢通，但沒有宣布後續接觸的計劃。

新華社的通稿說，習近平在這次電話通話中，告訴了拜登，美國採取的對華政策致使「中美關係遭遇嚴重困難」，他並稱雙方同意繼續通過多種方式保持經常性聯繫，將責成雙方工作層加緊工作、廣泛對話。

美媒：中國大使秦剛閉門說這番硬話  美方感意外

責任編輯：鄧國強

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