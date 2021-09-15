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陸網民批小S張鈞甯「台獨」 陸國台辦：疑受台政治勢力干擾

社會熱點 13:40 2021/09/15

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陸網民批小S張鈞甯「台獨」 陸國台辦：疑受台政治勢力干擾

近年不少台灣藝人轉赴大陸發展，但也因政治立場議題遭「大陸網友」批評，台灣藝人小S徐熙娣（徐熙娣）、張鈞甯就相繼被貼上「台獨」標籤。儘管大陸官方出面為事性降溫，但台灣藝人赴陸發展被指仍承受壓力。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今日（15日）表示，大陸始終支持台灣藝人赴陸發展，對於他們沒有辦法在大陸敬業、樂業，這是完全站不住腳。

朱鳳蓮表示，大陸一貫積極支持兩岸文化領域的交流合作，熱誠歡迎台灣演藝人員赴陸發展，分享機遇發展。大家天天看影視劇，可以發現有越來越多台灣藝人正在參與兩岸影視創作、綜藝節目，帶來許多受歡迎的作品，發展潛力空間十分巨大。

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上個月奧運期間，小Ｓ的社交平台貼文寫有「國手」兩個字，引起大陸網友指責；陸官媒甚至出面降溫，希望網民理性。緊接著，台灣藝人張鈞甯的畢業論文被發現用「我國」兩字，又遭到陸網友言論抵制。

朱鳳蓮指出，近期接連發生在陸正常發展的台灣藝人被網絡炒作，不由得讓兩岸民眾高度懷疑，是不是台灣有些政治勢力蓄意製造事端，企圖干擾、阻撓台灣演藝人員在大陸正常發展，破壞兩岸人文交流、挑撥兩岸民眾對立，破壞關係。「我們希望也呼籲兩岸民眾高度警戒、擦亮眼睛，精準辨識，不要上當。」

張鈞甯論文寫「我國」被批台獨 新劇遭閃電除名

張鈞甯被指台獨  工作室：她堅定認同自己是中國

【東京奧運】台藝人小S撐「國手」 大陸網民鬧爆 多品牌終止合作

另外，有台媒提問，大陸有部分博主，專門挑選一些激化兩岸對立的題材來吸引關注。其中有個叫做「台灣傻事」知名博主，雖然流量很高，卻傷害兩岸之間的感情。對此，未來大陸網管和國台辦是否相關管制，盡可能降低兩岸民眾認知傷害？

朱鳳蓮回應稱，最近在大陸接連發生在大陸正常發展的台灣藝人網路炒作，其實之前也有類似事件，「背後肯定有原因，我們會深入調查、處理。」

朱鳳蓮也指出，在網絡空間上，讓更多兩岸民眾能夠客觀認識彼此，是我們要做的工作，也是我們要深入貫徹中央的對台工作。推進兩岸各領域、各層次的民間交流工作，讓兩岸民眾消除之前不了解甚至是誤解，深入互相來認識，我們確實要繼續努力。

責任編輯：易燕丹

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