內地8月消費遠遜預期 福建疫情下9月料仍受拖累（第二版）

疫情和汛情衝擊下，內地8月消費按年增速僅錄2.5%，遠遜市場預期，創一年最低。分析師認為，除了基數抬高的因素，教育和房地產限制政策一定程度影響消費，福建疫情預計仍將拖累9月消費並影響中國經濟表現。但監管層料不會大幅放鬆當前政策立場。不過為防止經濟急遽放緩，未來幾個月可能會看到地方專項債加速發行及再次降準。

（第二版新增分析師觀點）

疫情和樓市 各自制約消費

據路透社報道，方正中期期貨金融衍生品研究員彭博稱，8月消費按年增速大幅低於預期，一方面是疫情導致，另一方面亦說明經濟出現一定疲弱走勢，尤其是經濟下行期間，政策對教育和房地產的限制措施，對於消費數據改善有明顯影響。

中信證券固定收益部宏觀研究員馬漢平稱，時值中秋國慶雙節，當前福建區域的疫情還將對9月整體的消費產生明顯影響，從而影響整體經濟表現。

上海證券宏觀分析師胡月曉認為，儘管當期按年數據下降較多，超出市場預期回落，但從兩年平均增速來看，經濟第一增長動力投資增速保持平穩，工業增長略有下降。而當前消費疲弱主要長短兩方面因素影響，短期則是疫情，長期是樓市泡沫。

他分析，樓市泡沫對中國經濟的後續增長制約因素已較為明顯，因此後續貨幣政策仍將延續穩健中投向結構調整重點。

【中國經濟】內地8月消費、投資、工業增速全線遜預期（第二版）

中海晟融首席經濟學家張一表示，從政策角度看，貨幣政策仍有可能定向調整，尤其是防範部分地產企業違約可能對市場帶來的衝擊。未來政策關注點要重視專項債後置加快發行對基建的拉動作用。不排除專項債發行節奏超出市場預期。

中國銀行研究員研究員范若瀅認為，8月經濟數據反映當前中國經濟增長動力有所減弱。宏觀政策需加大跨周期調節力度，進一步夯實經濟復甦基礎。宏觀政策要注重連續性、穩定性，給予企業更長的恢復期。積極財政政策要提升政策效能，加快預算內投資資金和地方政府債券發行進度。穩健貨幣政策要保持流動性合理充裕，創新更多直達實體經濟工具，引導融資成本下行。

國家統計局新聞發言人付凌暉解讀稱，受國際環境和國內疫情影響，加之基數因素8月指標有所回落，總體看經濟運行延續恢復態勢，隨著宏觀政策跨周期調節有效實施，經濟運行有望保持在合理區間。

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責任編輯：尹航

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