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孫儷抹去星味參「藝德班」 唐嫣表態永跟黨走（有片，多圖）

國情動向 14:47 2021/09/15

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孫儷抹去星味參「藝德班」 唐嫣表態永跟黨走

內地近期大力整頓演藝圈之際，上海市日前舉辦了「全巿文藝工作者藝風藝德專題培訓班」，包括孫儷、唐嫣都明星前往上課，唐嫣表態「永遠跟黨走」，孫儷則說要不斷提高自己政治素養。

上海巿委宣傳部、上海巿文化和旅遊局、上海巿文學藝術界聯合會共同舉辦的「全巿文藝工作者藝風藝德專題培訓班」9日開班，為期兩天，包括孫儷、唐嫣等近200名上海市文化娛樂業界人士參加了培訓。

官方表示，這次培訓工作旨在加強文娛隊伍道德建設，提升職業素養藝術涵養，引導合法合規經營。

唐嫣和孫儷穿著簡樸衣服出席

報道指，內地著名藝人唐嫣和孫儷並排而坐，她們抹去「星味」，穿著簡單樸素，淡妝素雅，坐姿端正，全程都很認真在聽講。

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音樂人高曉松被封殺不亞趙薇 他曾宣稱解放軍是「黨衛軍」

孫儷在交流座談時說，「作為一名文藝工作者，最重要的任務就是在社會主義核心價值觀的引導下，不斷地提高自己的政治素養和法律意識，遵守相關規定，嚴於律己，保持良好的品行，明確自己的社會責任感」。

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孫儷隨後在受訪時，也談到自己的作品要注重信仰。

唐嫣則表態，要「永遠跟黨走，永遠和人民站在一起。用我的表演服務所有的觀眾，為社會傳播真善美」，以及「將以身作則，嚴於律己，用積極向上的態度傳遞給社會正向價值觀」。

上海文化廣播影視集團副總裁王磊卿發言表示，深感當前對於娛樂圈流量至上、飯圈亂象、違法失德等文娛領域突出問題的綜合治理切中要害、正當其時、很有必要，作為東方衛視的負責人，深感使命在心、責任在肩。

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責任編輯：鄧國強

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