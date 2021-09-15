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【福建疫情】莆田最小確診者僅4歲 穿防護衣獨自做檢查

社會熱點 15:23 2021/09/15

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莆田最小確診者僅4歲 穿防護衣獨自做檢查

福建疫情持續延燒，形勢最嚴重的莆田市累計報告99宗本土確診個案，5宗無症狀感染病例；其中有30名患者都是不到10歲的孩子，最小的只有4歲。因核酸檢測陽性，這些孩子第一次離開父母，獨自在醫院內隔離，連進行各項檢查時，也都是自己穿著防護衣完成。

莆田學院附屬醫院發熱門診護士朱霞青，在網絡上發佈孩子穿著防護衣，獨自進行CT檢查的影片，引起大量關注，不少人表示看了都非常鼻酸，「這麼小的年紀就面對這麼可怕的疾病，還必須自己一個人面對，好難過。」「好想給他們抱抱，一個人面對這些太辛苦了。」「堅強的孩子們，加油，你們一定很快就能康復的！」

朱霞青表示，當天接診的都是5、6歲的孩子。這一車孩子她們在醫院等了很久，因為有個小孩在家裡哭了兩個小時，才在父母及醫護人員的安慰下上車，「看著一個個穿著防護衣的『小白人』下車，我心裡一軟，眼淚就流出來了。」

朱霞青指出，她自己的孩子也不過那麼大，看著就像看見自己的孩子一樣，「如果沒有這場疫情，他們此刻也許正依偎在爸爸媽媽的身邊。」

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朱霞青提到，由於父母不能一起過來，孩子們的手中都提著一袋父母準備好的零食，「當時很想抱抱這群孩子，但在特殊環境下，必須保持安全間隔距離，只能盡量用言語來安慰他們，比如叫他們的名字，而不是叫號數，這樣可以更親切。」

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朱霞青說，這些孩子都很懂事，即使防護衣非常悶熱，有的人還正發著燒，但全部都沒有吵著要把防護衣脫掉，「最小的孩子只有4歲，但他做CT檢查時也沒有哭鬧。」

院方則說，為了減少孩子們對醫院的恐懼，病房、病區都貼上了許多卡通圖案，還準備了很多課外讀物，目前孩子們的情緒都很穩定。

莆田：安排父母家人陪同居住

鑒於本輪疫情首先在學校發現，兒童感染較多，不少14周歲以下兒童需進入隔離病房及隔離酒店，莆田市政府在疫情防控新聞發布會上通報，將從三方面著手安排：

一、14周歲以下兒童隔離，安排父母或者其他家人共同居住，同時給予共同居住的人員和兒童專門培訓，提醒他們在共同居住期間做好個人防護。

二、安排一同隔離的教師盡量在同一個隔離場所，組織教師在微信群中對孩子進行心理疏導，同時組織線上活動，盡量給予兒童心理層面的安撫。

三、針對兒童特點，在做好正常保障之外，給予奶製品等相關營養品的特殊供給。

當局下一步，還會針對兒童特點，提供較好隔離環境，幫助他們共同渡過難關畢。

責任編輯：易燕丹

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