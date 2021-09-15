東奧會英國選手B瓶尿樣陽性 蘇炳添領銜的接力隊有望獲銅牌

國際檢測機構北京時間9月14日晚在官網上發佈公告，英國短跑選手烏賈的B瓶尿樣檢測結果與A瓶同樣為陽性。這便意味著烏賈的興奮劑檢測樣本中確定含有違禁成分，一旦他被認定為興奮劑違規，他在東京奧運會上代表英國接力隊奪得的男子4×100米接力銀牌便將被取消，原本排名第四的中國接力隊則將升至第三名。

國際檢測機構在公告中指出，根據運動員的要求，世界反興奮劑機構認證的東京實驗室8月19日對烏賈的B瓶尿樣進行了檢測，檢測結果同A瓶一致，均顯示運動員的樣本中含有兩種違禁物質。9月8日，國際檢測機構將該事件轉交至國際體育仲裁法庭反興奮劑部門，並將由後者裁定烏賈是否構成興奮劑違規以及英國隊是否將被取消東京奧運會短跑接力的銀牌。

最終的決定以及何時才能正式遞補獎牌，還沒有一個具體的時間表。

據媒體報導，根據流程，烏賈還可以繼續申訴，為自己的服藥理由進行解釋，反興奮劑部門會根據他的證詞來判斷他是否存在興奮劑違規的情況。

即便最終認定烏賈違規，是否有後續隊伍遞補，何時完成遞補，都還要根據國際奧會和世界田聯的流程一步一步進行。

曾遞鋪的中國運動員：

倫敦奧運會上同樣遞補得到獎牌的還有劉虹——倫敦奧運會女子20公里競走亞軍、俄羅斯選手卡尼什金娜獲得亞軍，被爆出服用禁藥的醜聞，她在倫敦奧運會上的銀牌被收回。切陽什姐遞補拿到了倫敦奧運會的銀牌，劉虹拿到倫敦奧運會銅牌。 而在更早之前的北京奧運會上，由於排名靠前的運動員藥檢未過關，中國田徑運動員張文秀和宋愛民分別遞補獲得了北京2008年奧運會女子鏈球銀牌、女子鐵餅銅牌。

參照此前中國運動員遞補獎牌情況，劉虹遞補的倫敦奧運獎牌等了8年時間，而鞏立姣遞補的北京奧運會獎牌更是等了11年。

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被懷疑的中國運動員 中國運動員對興奮劑零容忍

從2008年的北京奧運會到如今的東京奧運會，中國運動員已經一次一次遭遇了這樣不公平的待遇。然而，當中國的奧運健兒們贏下獎牌後，卻依然有不和諧的聲音圍繞著他們。

就在東京奧運會的游泳賽場上，當中國游泳選手汪順拿到男子200米個人混合泳金牌後，賽後的新聞發佈會上，一位外國媒體記者就提出了關於興奮劑的問題。汪順則是強硬回應：「中國運動員從來都是抵制興奮劑的，中國運動員對興奮劑零容忍。」

無獨有偶，當楊浚瑄、湯慕涵、張雨霏和李冰潔聯手在女子4×200米自由泳接力破世界紀錄奪冠後，也有外國記者現場發難。

張雨霏隨後的硬氣回答體現了中國運動員的自信和自強，「去年3月到現在，中國一直在進行興奮劑檢查，從來就沒有停止過……我記得網上有資料統計，中國運動員接受興奮劑檢查的次數是全世界最多的。」

事實上，零容忍一直是中國反興奮劑的立場。這麼多年來，中國體育一直堅持著「拿乾淨的金牌，拿奧林匹克精神的金牌，拿遵紀守法的金牌」。

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責任編輯：李冰琪

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