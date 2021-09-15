▲ 美軍網講明中國艦隊未入美領海 重發這照片藏玄機

美國國防部下屬網站12日發布兩張美國軍艦在美國專屬經濟區內拍攝到的中國軍艦的照片，但數小時後刪除。該網站在14日又再次發布了兩張同樣的照片，但是對標題和配文均進行了修改，強調「中國海軍艦隊未曾進入美國領海」。這一舉動令外界產生不少揣測。

環球網報道，美國國防部下屬的Dvidshub（Defense Visual Information Distribution Service）網站12日發布的兩張圖片，並配文稱這是美國海岸警衛隊巡邏艦巴索夫號（USCGC Bertholf WMSL-750）8月30日在阿留申群島附近，對進入美國專屬經濟區國際水域的中國海軍艦艇進行「密切監視」的畫面。

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不過這兩張照片在發布後的數小時就被從Dvidshub網站刪除。報道指出，為什麼刪除？網站沒有道出原因。

但是到了9月14日，Dvidshub網站又再次發布了這兩張照片，標題由原來的「美國海岸警衛隊對在阿留申群島開展行動的中國海軍艦隊進行監視」改為了「美國海岸警衛隊隊員在北極地區開展行動期間保持警惕」，圖片的配文也與之前發布的不一樣。

▲ 內地大V解讀，美方一度展示的兩張照片，第一張是在巴索夫號前甲板拍攝，遠處的中國海軍編隊擁有1艘054A型飛彈護衛艦，1艘055型驅逐艦和1艘903型綜合補給艦。

▲ 第二張是巴索夫號駕駛艙內，一名船上人員緊盯中國海軍1艘052D驅逐艦。

報道說，為什麼刪了之後又發了出來？網站同樣沒有道出原因。

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美方在此前發布的一張照片下方配文稱，「美國海岸警衛隊的『巴索夫』號巡邏艦艦員對在阿留申群島海岸附近、美國專屬經濟區內活動的中國海軍艦船進行近距離監視。這支中國海軍艦隊包括一艘導彈巡洋艦、一艘驅逐艦、一艘情報偵察船和一艘輔助艦船。」

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另一張照片的配文則是「美國『巴索夫』號巡邏艦艦長與一艘在美國專屬經濟區內的中國軍艦進行了交流，雙方的互動都是安全的和專業的，並且根據西太平洋海軍論壇制定的『海上意外相遇規則』，以及『國際海上避碰規則』的國際標準，展開對話溝通。」

報道指出，在重新發布這兩張照片之後，Dvidshub網站將配文都統一成了以下內容：

美國海岸警衛隊的巴索夫號巡邏艦於白令海和北極地區的例行海上巡邏過程中，在美國專屬經濟區的國際水域發現了中國海軍艦隊並與其建立了無線電聯繫。美國海岸警衛隊和中國海軍之間的所有互動都符合國際法和相關規範。中國海軍艦隊未曾進入到美國領海。

外界猜測，美方刪除了監視的表述，又強調中方艦隻沒有進入美國領海，有為事件降溫的意味。

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值得注意是，Dvidshub網站在香港時間周三下午前後，因故障無法登入。

至於這支進入「美國專屬經濟區」的中國海軍編隊從何而來？此前日本防衛省通報的信息提供了線索。日本海上自衛隊於8月24日發現由055型驅逐艦南昌艦、052D型驅逐艦貴陽艦、1艘903型補給艦和1艘815型情報收集船組成的中國海軍艦艇編隊穿越宗谷海峽。

美方刪除了監視的表述 為事件降溫

根據《聯合國海洋法公約》，專屬經濟區是領海以外並鄰接領海的區域，從測算領海寬度的基線量起不應該超過200海里。沿海國在專屬經濟區有權勘探和開發、養護和管理自然資源，但所有國家包括沿海國及內陸國，均享有公約所指的航行和飛越之自由。

中方截至目前未有就事件作出回應。內地《環球時報》總編輯胡錫進稍早前曾表示，既然美國海軍來中國近海，那麼中國海軍也能去美國近海，如果055型驅逐艦編隊確實出現在美國近海，那麼意義重大。

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責任編輯：鄧國強

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